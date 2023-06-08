Blasphemous 2 Лето 2023
7 23 оценки

Blasphemous 2 получила новый трейлер с датой релиза

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monk70
Новости

Мы уже знали, что Blasphemous 2 выйдет где-то в этом году. И сегодня мы получили точную дату выхода игры, которая должна состояться этим летом.

В рамках анонсов Summer of Gaming от IGN мы узнали, что 2D-игра Metroidvania с боковой прокруткой появится на ПК, PS5, Nintendo Switch и Xbox Series X/S 24 августа. Действие происходит после событий DLC Wounds of Eventide. Blasphemous 2 будет включать фирменную пиксельную графику и возвращение The Penitent One.

Первоначально выпущенная в 2020 году, Blasphemous представляет собой приключенческий боевик в стиле метроидвания с характерным художественным стилем и сложными боями. Его продолжение было первоначально анонсировано почти два года назад на Gamescom 2021.

Как и ожидалось, в сиквеле Blasphemous 2 будет представлено новое оружие с новыми приемами. И что еще более интересно, в сиквеле больше внимания будет уделяться кастомизации, что позволит игрокам настраивать свой набор навыков и обслуживать его в зависимости от предпочитаемого ими стиля игры.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
AT_Sagor

Ух, мясной мой, иди сюда, будем вместе придаваться греху.

2
SatirDog
Мы уже знали, что Blasphemous 2 выйдет где-то в этом году. И сегодня мы получили точную дату выхода игры, которая должна состояться этим летом.

Так и где точная дата?

-1
monk70

А чуть ниже прочитать?

0
Omnia Smirnow

2D-игра Metroidvania с боковой прокруткой появится на ПК, PS5, Nintendo Switch и Xbox Series X/S 24 августа.

0