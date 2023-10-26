Blasphemous 2 заглянет на PS4, Xbox One в начале ноября

Издатель Team17 и разработчик The Game Kitchen выпустят версии Blasphemous II для PlayStation 4 и Xbox One 2 ноября, объявили компании.
Blasphemous II впервые вышла для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК через Steam 24 августа.
Blasphemous II продолжает сюжет, начатый в первой части, и вновь возвращает игроков в бесконечный цикл жизни, смерти и воскрешения. В этом мире игроки будут сталкиваться с чудовищными врагами и невероятными испытаниями, чтобы предотвратить пророческое рождение нового Дитя Чуда. Игра предлагает три уникальных вида оружия, которые необходимо приобрести и освоить, а также расширенный набор умений и навыков. Игроки будут использовать эти новые инструменты, чтобы выжить, исследовать мир, собирать разрозненные фрагменты истории, раскрывать забытые секреты и избегать последних объятий смерти.
первая часть зашла