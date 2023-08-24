Мрачная метроидвания Blasphemous 2 стала доступна на PS5, Xbox Series X|S, Switch и ПК

Team17 объявила, что игра Blasphemous 2, Souls-подобная метроидвания, разработанная The Game Kitchen, стала доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.
Ранее разработчики подтвердили, что версии для PlayStation 4 и Xbox One находятся в разработке осенью 2023 года.
Игроки могут рассчитывать на новую сюжетную линию, продолжающую бесплатное дополнение Wounds of Eventide к первой игре, где Кающийся возвращается, чтобы сражаться с новыми врагами и исследовать новые локации. Поклонники могут ожидать почти того же кровавого действия, которое так полюбилось в предыдущей части, с еще большим количеством врагов, которых нужно изучить и уничтожить.
Мир полностью нелинейный, а это означает, что каждый игрок будет создавать собственное путешествие по ходу игры, а также тщательно настраивать персонажей с помощью нового оружия. Конечно, битвы с боссами рекламируются как титанические и сложные, доводящие ваши навыки до предела. Более того, различные NPC будут интерактивными, и их мотивация и действия будут различаться. Например, некоторые могут обращаться с просьбами, в то время как другие не будут такими дружелюбными.