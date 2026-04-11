По всей видимости грядет новое DLC для Blasphemous 2

Совсем недавно креативный директор Blasphemous в Twitter‑аккаунте опубликовал изображение из предстоящего DLC к Blasphemous 2.

На фото видно всеми нами известного Кающегося — в окружении новой локации и держащего в руках неизвестное оружие. Видимо, DLC принесёт нам ранее неизведанный клинок, как это было с Mea Culpa. А также, возможно, вернут возможность менять скин героя.

Кроме того, на странице игры уже появились новые достижения.

Гугл перевод:

Страница 1:

Братья рассказывают, что в давние времена, забытые временем, в монастырь прибыл человек благочестивой души, паломник, который пересек бескрайние просторы Кастодии, принося помощь туда, где нужда вскрыла свои раны.

Страница 2:

Он говорил, что его цель — добраться до тех уголков, где, по его мнению, вера в Чудо ослабла, или где само Чудо отвернулось, оставив своих детей в тишине без защиты. Он утверждал, что это призвание сопровождало его с самого первого вздоха.

Страница 3:

Накануне возобновления своего путешествия он признался, что ему приснился странный туман, непрозрачная завеса, которая поглощала всё вокруг; и он рассказал, что те, кто осмелится войти в него, заблудятся в месте без веры, без биения сердца Чуда.

Страница 4:

Именно тогда он решил отыскать это укромное место, этот туман, который угасал пыл всех, кто переступал его порог. Братья утверждают, что больше никогда не видели путника.

Страница 5:

Что касается твоего вопроса, юный брат, если существуют миры, где взор Чуда больше не бдит, то, возможно, только тот паломник, затерянный в священных туманах, сможет дать тебе ответ.

Возможно, такие необычные описания достижений является ничем иным, как небольшой подсказкой к сюжету, и они автоматически изменятся на привычные для всех нас с выходом самого дополнения.