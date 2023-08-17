Превзошла оригинал: первые оценки Blasphemous 2

17 августа журналисты опубликовали первые оценки Blasphemous 2. Обзорщики оказались в восторге от сиквела метроидвании. Студию The Game Kitchen похвалили за увеличенную возможность исследовать локации и добавление новых видов оружия. Большинство рецензентов посчитали, что сиквел превзошел оригинал.
Сейчас на Metacritic у платформера 81 балл из 100. На сайте OpenCritic у игры 84 балла из 100, при этом 94% критиков рекомендуют Blasphemous к прохождению.
«Всем, кто любит метроидвании, обязательно нужно найти время для Blasphemous 2. Если не считать удручающего финального акта, я почти постоянно получал удовольствие от начала до конца. От великолепных визуальных эффектов до настраиваемой боевой системы, ваше путешествие в роли Кающегося будет наполнено стабильными взлетами и лишь случайными падениями. Это отличное продолжение, отличная игра и просто прекрасное времяпрепровождение», — Destructoid.
«Blasphemous 2 — солидный сиквел, улучшенный по сравнению с предшественником и более верный жанру метроидвания. Он совершенствует концепцию оригинальной игры, смешивая классический платформер с более современными темами, похожими на Dark Souls. Наряду с прекрасным художественным стилем и энергичной музыкой, игра превращает богохульство в повод, за который стоит бороться», — Shacknews.
«Я полностью наслаждался своим временем, проведенным с Кающимся, и искренне рекомендую игру как поклонникам оригинала, так и новичкам. Разработчики внесли достаточно изменений, чтобы игра выглядела как новая игра, сохраняя преемственность в сеттинге и эстетике», — TheSixthAxis.
«Blasphemous 2 — превосходная метроидвания и заметное улучшение по сравнению с оригиналом, даже если она иногда заставляла меня отменять планы на обед из-за ее гротескности. Недостаток оригинальности дизайна с лихвой компенсируется причудливым миром, ужасающей историей и вдохновляющим внешним видом и звуком. Новое оружие и сосредоточенность на платформинге определенно помогли мне сохранить удовольствие на протяжении значительной части длительной кампании, даже когда не впечатляющее разнообразие врагов и бескомпромиссные боссы оставляли желать лучшего. Вам будет трудно найти что-нибудь получше, пока вы продолжаете бесконечное ожидание Hollow Knight: Silksong», — IGN.
Blasphemous 2 выйдет 24 августа 2023 года. Игра будет доступна на PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Редакция ПГ игру захейтили, поставили 6,5!
Нужен 7 часовой разбор от Зулина.
Обнадёживает, ждём на торрентах. Издатели-то твари лицемерные.
Бросил где-то на половине, в верховном соборе. Арт дизайн интересный, однако примитивная боевая система и бесконечный платформинг начинает затрахивать очень быстро.