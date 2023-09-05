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Blasphemous 2 24.08.2023
7.9 79 оценок

SelectaPlay подписала новый издательский договор на выпуск коробочных коллекционных изданий Blasphemous 2

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monk70
Новости

Глобальный издатель и дистрибьютор SelectaPlay объявил о новом партнерстве с разработчиком The Game Kitchen и издателем Team 17 для выпуска специального коробочного коллекционного издания сурового платформера-метроидвания Blasphemous 2 для Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

SelectaPlay будет отвечать за дизайн и создание, а также публикацию и распространение коробочного коллекционного издания Blasphemous 2 по всему миру и будет тесно сотрудничать с The Game Kitchen и Team 17, чтобы создать что-то действительно подходящее для коллекционирования фанатов.

Хави Пуэртас, руководитель отдела игр SelectaPlay, прокомментировал:

«Прошло чуть больше двух лет с тех пор, как мы выпустили Коллекционное издание Blasphemous, и для нас большая честь снова работать над одной из лучших испанских игр, когда-либо выпущенных. Мы хотели бы поблагодарить The Game Kitchen и Team 17 за поддержку и рады продолжить наше сотрудничество с ними при разработке Blasphemous 2».

Маурисио Гарсия, директор студии The Game Kitchen, прокомментировал:

«Мы очень рады снова работать с SelectaPlay, поскольку они проделали выдающуюся работу над коллекционным изданием Blasphemous, включив в него множество интересных дополнений и тщательно продуманных товаров, которые в конечном итоге порадовали всех наших поклонников».
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