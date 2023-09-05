SelectaPlay подписала новый издательский договор на выпуск коробочных коллекционных изданий Blasphemous 2

Глобальный издатель и дистрибьютор SelectaPlay объявил о новом партнерстве с разработчиком The Game Kitchen и издателем Team 17 для выпуска специального коробочного коллекционного издания сурового платформера-метроидвания Blasphemous 2 для Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
SelectaPlay будет отвечать за дизайн и создание, а также публикацию и распространение коробочного коллекционного издания Blasphemous 2 по всему миру и будет тесно сотрудничать с The Game Kitchen и Team 17, чтобы создать что-то действительно подходящее для коллекционирования фанатов.
Хави Пуэртас, руководитель отдела игр SelectaPlay, прокомментировал:
«Прошло чуть больше двух лет с тех пор, как мы выпустили Коллекционное издание Blasphemous, и для нас большая честь снова работать над одной из лучших испанских игр, когда-либо выпущенных. Мы хотели бы поблагодарить The Game Kitchen и Team 17 за поддержку и рады продолжить наше сотрудничество с ними при разработке Blasphemous 2».
Маурисио Гарсия, директор студии The Game Kitchen, прокомментировал:
«Мы очень рады снова работать с SelectaPlay, поскольку они проделали выдающуюся работу над коллекционным изданием Blasphemous, включив в него множество интересных дополнений и тщательно продуманных товаров, которые в конечном итоге порадовали всех наших поклонников».