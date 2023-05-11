"Silksong - непревзойденный продукт": говорит разработчик Blasphemous 2, обеспокоенный конкуренцией из-за задержки ©

Фанаты Hollow Knight: Silksong были немного разочарованы тем, что игра отложена на вторую половину 2023 года, и, по крайней мере, еще один инди-разработчик метроидвании также был немного обеспокоен этой новостью, поскольку она означает усиление конкуренции в хвосте года.



Ведущий дизайнер уровней Энрике Колине из The Game Kitchen отметил, что Silksong теперь гораздо ближе к дате выхода Blasphemous 2, многообещающего продолжения, возможно, самой мрачной метроидвании. Колине пошутил в твите, что "я думаю, что имею законное право публично показать, как выглядит паническая атака при разработке игр".



В последующих комментариях он пояснил свою мысль: "Это не прямая проблема с продажами, это вопрос присутствия в СМИ и соцсетях. Выпуск слишком близко к Silksong затмит наше присутствие и замедлит наш рост. Silksong - непревзойденный продукт, поэтому лучше держаться подальше от его релиза, особенно если мы работаем в одном жанре".



Интересно, что он отметил, что оригинальная Blasphemous однажды столкнулась с подобными трудностями: "Тогда мы больше беспокоились о том, что Bloodstained нас съест. В итоге Bloodstained вышла за три месяца до нашей игры, так что все прошло хорошо".

У нас до сих пор нет точной даты выхода Hollow Knight Silksong, поэтому пока неясно, насколько близко она будет расположена к Blasphemous 2, но нет сомнений, что теперь она будет ближе, что вполне может привести к напряженной конкуренции, о которой говорил Колине. Конечно, Blasphemous тоже великолепна и имеет своих поклонников, но немногие игры вызывают такую лояльность и ожидание, как Silksong, так что это вполне законное препятствие, особенно в пространстве метроидваний.