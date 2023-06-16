Souls-подобная метроидвания Blasphemous 2 выйдет также на Xbox One и PS4 осенью 2023 года ©

Team17 объявила, что игра Blasphemous 2, Souls-подобная метроидвании, разрабатываемая The Game Kitchen, выйдет на PlayStation 4 и Xbox One этой осенью. Команда начала работу над этими версиями, что важно, так как игра ранее была подтверждена только для ПК и консолей текущего поколения.

Игроки могут рассчитывать на новую сюжетную линию, продолжающуюся с бесплатного DLC Wounds of Eventide для первой игры, где Кающийся возвращается, чтобы сразиться с новыми врагами и исследовать новые локации. Поклонники могут ожидать многое из тех же кровавых действий, которые стали такими любимыми в предыдущей части, с еще большим количеством врагов, которых нужно изучить и уничтожить.

Мир полностью нелинейный, а это означает, что каждый игрок будет создавать свое собственное путешествие во время игры, а также сложную настройку персонажа с новым оружием. Конечно, битвы с боссами преподносятся как титанические и сложные, доводящие ваши навыки до предела. Более того, с различными NPC можно будет взаимодействовать, а их мотивы и действия будут различаться. Например, некоторые могут делать запросы, в то время как другие не будут такими дружелюбными.

Blasphemous 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК в Steam 24 августа 2023 года.