Blasphemous 2 Лето 2023
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Стала известна возможная дата выхода Blasphemous 2 - игра выйдет в конце августа

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butcher69
Новости

Жесткий платформенный экшен Blasphemous 2 может выйти уже 28 августа 2023 года. Соответствующая дата была замечена в польской версии магазина PlayStation Network

Играйте за Кающегося — единственного выжившего в резне «Безмолвной печали». Застряв в бесконечном цикле смерти и возрождения, вы должны освободить мир от этой ужасной судьбы и добраться до источника своих страданий. Исследуйте этот кошмарный мир извращенной религии и раскройте его многочисленные секреты, скрытые глубоко внутри. Используйте разрушительные комбо и жестокие казни, чтобы сокрушить полчища гротескных монстров и титанических боссов, готовых разорвать вас на части. Найдите и экипируйте реликвии, четки и молитвы, призывающие силы небес помочь вам в вашем стремлении разрушить ваше вечное проклятие.Играйте за Кающегося — единственного выжившего в резне «Безмолвной печали». Застряв в бесконечном цикле смерти и возрождения, вы должны освободить мир от этой ужасной судьбы и добраться до источника своих страданий. Исследуйте этот кошмарный мир извращенной религии и раскройте его многочисленные секреты, скрытые глубоко внутри. Используйте разрушительные комбо и жестокие казни, чтобы сокрушить полчища гротескных монстров и титанических боссов, готовых разорвать вас на части. Найдите и экипируйте реликвии, четки и молитвы, призывающие силы небес помочь вам в вашем стремлении разрушить ваше вечное проклятие.

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