Страница Blasphemous 2 появилась в Steam - первые скриншоты жестокого платформенного экшена ©

Студия The Game Kitchen представила первый геймплейный трейлер Blasphemous 2, который должен выйти летом этого года. Team 17 выступит в качестве издателя. После презентации страница проекта появилась в Steam, благодаря чему у нас появился шанс взглянуть на первые скриншоты

Blasphemous 2 это продолжение жестокого платформенного экшена в кошмарном мире Cvstodia. Игрокам предстоит исследовать мир, улучшать свои навыки и беспощадно уничтожать орды врагов.

Вторая часть серии Blasphemous сулит вам новую встречу с Кающимся, чья история продолжится в Wounds of Eventide — бесплатном дополнении к основной игре. Сердце небес возвестило о возвращении Чуда и предсказало рождение необычного ребенка! Лишившись вечного покоя и проснувшись на незнакомой земле, Кающийся оказывается вовлеченным в бесконечный цикл жизни, смерти и возрождения. Теперь ему предстоит исследовать опасный новый мир и раскрыть давно забытые секреты.

Blasphemous 2 выйдет летом 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.