Утечка раскрыла вес и дату предварительной загрузки Blasphemous 2

Через несколько недель до релиза Blasphemous 2 утечка раскрыла подробности о размере скачиваемых файлов и о дате, когда можно будет начать предварительную загрузку.
Информацией поделился всегда хорошо осведомленный аккаунт в Твиттере PlayStation Game Size, который анализирует базу данных PlayStation в поисках всех подробностей о будущих выпусках или патчах для игр. Согласно сообщению, Blasphemous 2 будет очень маловесной игрой и, как и ее предшественница, займет совсем немного места: на самом деле речь идет о 2,186 ГБ для версии 1.002.000. Очевидно, что эти данные относятся только к версии для PS5, и возможный патч первого дня, который может увеличить и уменьшить размер файлов, не принимается во внимание.
Что касается предварительной загрузки, вы сможете начать её начиная с 22 августа 2023 года.
Напоминаем, что игра будет доступна с 24 августа 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК (GOG, Epic Games Store и Steam). Разработчики также подтвердили, что Blasphemous 2 появится на Xbox One и PlayStation 4, но нам придется немного подождать версий прошлого поколения.