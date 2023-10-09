В Blasphemous 2 нашли грустную отсылку - в игре можно встретить призрак собачки из первой части ©

Blasphemous 2 и ее предшественница имеют свою долю секретов среди множества непонятных сюжетных линий. Даже квесты, которые дают эти 2D-метроидвании Soulslikes, трудно разобрать из-за архаичного языка, на котором они передаются, и вообще из-за особенностей фантастического мира Cvstodia. Поэтому понимание игры у игрока может сложиться только из простого общения с NPC, не говоря уже о том, что ему объяснят фанаты в сетевом сообществе. Впрочем, некоторые NPC могут оказаться гораздо более простыми, чем это может показаться в традиционной Souls-подобной игре.

FromSoftware справедливо учит игроков скептически относиться к любому встречному NPC, чтобы тот не попытался обмануть их ложным чувством безопасности или заманить в настоящую ловушку. Но даже в играх FromSoftware есть NPC, которые существуют просто для того, чтобы стать юмористическим дополнением или добавить легкости и шарма в томительное приключение игрока. Именно такую услугу оказывает милая собачка в Blasphemous, хотя ее возвращение в сиквеле гораздо более сокрушительно.

Так называемыq "щенок из Альберо" редко встречался в Blasphemous, и его можно было погладить. Выяснилось, что собака действительно может восстанавливать здоровье игрока понемногу, с каждым ласковым поглаживанием. Но игроки были просто рады, что в случайные моменты посещения церкви рядом с ними появляется очаровательная собачка, тем более что ее лечебные способности мало что значат.

Земли, по которым путешествует Кающийся, полны ужасов и изнурительных испытаний, и поэтому игроки с нежностью вспоминают, когда, вернувшись домой, видят старого друга, который тоже всегда рад их видеть. Аналогичным образом, собака была названа Немо в своих внутренних спрайтах в честь одного из питомцев разработчика, который ушел из жизни, что придает NPC эмоциональную значимость помимо того, что объясняет о нем игра. С выходом Blasphemous 2 и всех секретов, которые таит в себе новая часть игры, не удивительно, что лишь немногие фанаты знают, что та же самая собака может появиться вновь, хотя бы ненадолго.

Собаку можно увидеть в начале игры, в частности, там, где игрок впервые появляется в игре, но, как и в оригинальной игре, она появляется крайне редко. К тому же, когда она появляется, то почти мгновенно исчезает. Отмечается, что действие Blasphemous 2 происходит через тысячелетие после событий оригинала, поэтому появление той же собаки может быть пасхальным яйцом - призраком очаровательной собаки, вернувшимся, чтобы еще раз поздороваться. Грустно, конечно, не иметь возможности погладить собаку, но это полезная отсылка, которую многие фанаты, возможно, так и не увидят в Blasphemous 2.

Blasphemous 2 уже вышла для Nintendo Switch, PC, PS5 и Xbox Series X/S.