В новом ролике Blasphemous 2 продемонстрировали оружие The Praying Blade

Был представлен свежий ролик от авторов Blasphemous 2, открывающий серию презентаций оружия. Главным достоинством оказался клинок The Praying Blade, о котором рассказал журналист в своем превью.



The Praying Blade обладает универсальной силой, способной одолеть врагов с лёгкостью. Создатели считают его самым уравновешенным и его особенностью является возможность нанести мощный удар, выпрыгнув в воздухе, что вызовет взрыв жизненной энергии.



Оружие можно усилить с помощью большого количества активных и пассивных улучшений, позволяющих смешивать стили и приспосабливаться к новым ситуациям. Полный потенциал клинка можно раскрыть, если покрыть его кровью противника. В таком случае, его мощь и дальность удара увеличатся.



Разработчики напомнили, что предзаказы уже открыты и Blasphemous 2 выйдет 24 августа на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Switch. Релиз версий для PlayStation 4 и Xbox One ожидается осенью.