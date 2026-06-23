Анонсирован ретро-шутер Blast Vein в стиле биомеханического хоррора

Разработчики из Greewook Studio представили свой новый проект под названием Blast Vein, который объединяет элементы динамичного шутера от первого лица и роглайка. Игра получила официальную страницу в цифровом магазине Steam, где пользователи уже могут ознакомиться с первыми подробностями и добавить проект в список желаемого.

Действие Blast Vein разворачивается внутри разрушающегося разума, наполненного жуткими биомеханическими существами. Согласно сюжетной завязке, человечество попыталось использовать особый препарат под названием AXIOM, разработанный для избавления от боли путем погружения в подсознание. Однако лекарство не принесло исцеления, а лишь заставило людей столкнуться со своими глубинными кошмарами. Игрокам предстоит совершить опасное погружение в постоянно меняющийся и нестабильный мир, созданный из плоти и металла.

Игровой процесс сочетает в себе черты классических шутеров старой школы и роуглайков. На начальных этапах прохождения упор делается на выживание, где каждый выстрел имеет решающее значение. По мере продвижения вглубь подсознания игровой процесс будет меняться: персонаж станет сильнее, получит доступ к более мощному оружию и сможет доминировать над противниками. Перестрелки ориентированы на высокую скорость, точность движений и поддержание динамики боя.

Визуальное оформление проекта выполнено в контрастном черно-белом стиле, подчеркивающем гнетущую атмосферу боди-хоррора. В игре присутствует высокая концентрация насилия, жестокости и гротескных образов врагов, из-за чего проект ориентирован исключительно на взрослую аудиторию.

Точная дата выхода Blast Vein на данный момент не сообщается. На старте игра будет поддерживать английский язык, включая интерфейс, озвучку и субтитры, тогда как поддержка русского языка пока не заявлена.

Разработчики также опубликовали системные требования игры. Для запуска на минимальных настройках пользователям ПК понадобятся операционная система Windows 10, процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 8 ГБ оперативной памяти, а также видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ или AMD Radeon RX 580. Для комфортной игры на рекомендуемых настройках потребуется операционная система Windows 10 или Windows 11, процессор Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6700 XT. Игра потребует около 8 ГБ свободного места на накопителе.