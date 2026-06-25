BlazBlue: Central Fiction получит нового бойца спустя годы после релиза - анонс состоится на EVO 2026

Arc System Works неожиданно объявила о разработке нового DLC-персонажа для BlazBlue: Central Fiction на PlayStation 4 и ПК. Полноценный анонс бойца состоится уже на турнире EVO 2026, который пройдет с 26 по 28 июня в Лас-Вегасе.

Новостью поделился продюсер обновлений игры Рику Озава во время презентации Arc System Works Showcase 2026. По его словам, работа над персонажем была завершена совсем недавно, однако команда решила рассказать о проекте заранее, не дожидаясь готовности первого геймплейного трейлера.

Особый интерес вызывает тот факт, что новым бойцом станет персонаж, уже появлявшийся в основных играх серии BlazBlue. При этом разработчики пока не раскрывают его личность, оставляя интригу до выступления на EVO 2026. Также Озава отметил, что команде потребуется дополнительное время для подготовки демонстрации игрового процесса.

Само появление нового контента для BlazBlue: Central Fiction стало неожиданностью для сообщества. Игра вышла почти десять лет назад и долгое время считалась завершённым проектом. По словам Arc System Works, идея создания нового персонажа стала возможной благодаря многолетней поддержке фанатов, которые продолжали активно играть в файтинг и поддерживать его соревновательную сцену.

Для поклонников серии это один из самых необычных анонсов года. В индустрии нечасто можно увидеть, как разработчики возвращаются к столь возрастному файтингу с совершенно новым игровым персонажем. Теперь внимание сообщества приковано к EVO 2026, где станет известно, кто именно пополнит ростер BlazBlue: Central Fiction спустя годы после выхода игры.