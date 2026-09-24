BlazBlue: Entropy Effect X получила крупное бесплатное обновление - Nine the Phantom и новый уровень уже в игре

Astrolabe Games и 91Act выпустили крупное бесплатное обновление для 2D-экшена в жанре roguelite BlazBlue: Entropy Effect X. Патч добавил двух новых элитных противников — Nine the Phantom и The Lost Gearhulk, а также новый уровень Remains. Версии для Switch и Switch 2 получат обновление позднее.

Главной новинкой стал Nine the Phantom — могущественный противник, способный использовать заклинания разных стихий и комбинировать их для создания более разрушительных атак. Во время сражения она также призывает фамильяров, которые помогают ей атаковать игрока.

Бой с Nine требует постоянно следить за меняющимся рисунком её атак и вовремя уклоняться от заклинаний. В то же время игрокам придётся искать подходящие моменты для контратак, пока арена заполняется различными магическими эффектами.

Вторым крупным дополнением стал уровень Remains. В его глубинах находится The Lost Gearhulk — огромная машина, вооружённая массивными механическими руками и ракетными установками, способными выпускать плотные залпы.

Уничтожение обеих рук не гарантирует победу. После их потери скрытое в голове машины ядро продолжает сражение и атакует игрока мощными лазерными лучами, превращая финальную часть боя в отдельное испытание.

Бесплатное обновление уже доступно на PlayStation 5 и Xbox Series. BlazBlue: Entropy Effect X также вышла на Switch и Switch 2, однако владельцам этих платформ новый контент станет доступен немного позже.