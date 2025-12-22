Новый взгляд на "Блич": Bandai Namco представила мобильную игру BLEACH Mirrors High

Bandai Namco официально анонсировала BLEACH Mirrors High — новую мобильную игру по культовой вселенной «Блич». Проект готовится к глобальному релизу на iOS и Android летом 2026 года и станет заметным событием для поклонников манги и аниме.

Особую ценность анонсу придаёт активное участие создателя оригинального произведения. Тайто Кубо сообщил, что был задействован в разработке с самых первых этапов: от обсуждения концепции до работы над названием, сценарием и дизайном персонажей. По его словам, процесс оказался настолько увлекательным, что он создал даже больше визуальных образов, чем требовалось изначально.

Кубо также лично разработал логотип игры, стремясь передать собственный стиль в лаконичной и легко узнаваемой форме. Автор присутствовал на кастингах актёров и сессиях записи, благодаря чему персонажи получили именно то звучание и характер, которые он задумывал.

Сюжет BLEACH Mirrors High будет частично связан с основной историей манги, раскрывая знакомую вселенную с новой стороны. Разработчики обещают оригинальный взгляд на мир «Блич», который заинтересует как давних фанатов, так и новую аудиторию.