Bleach: Rebirth of Souls готовит Яхве к финальной битве - объявлена дата выхода DLC

Bandai Namco и Tamsoft раскрыли дату релиза Яхве, следующего DLC-персонажа для Bleach: Rebirth of Souls, а также ключевого антагониста Тысячелетней войны, финального аркана произведения Тите Кубо. Его выход запланирован на среду, 3 декабря, и будет бесплатным для владельцев Season Pass.

Релиз сопровождается впечатляющим трейлером, демонстрирующим невероятные способности персонажа. Яхве способен видеть и изменять любое возможное будущее, превращая каждую битву в заранее просчитанное поле боя. Игрокам предстоит столкнуться с почти непобедимым противником, который способен предугадывать и корректировать действия врагов.

Яхве станет четвертым и последним героем, добавленным в Season Pass и поддержкой после запуска Bleach: Rebirth of Souls на PC, PS4, PS5 и Xbox Series X|S. С выпуском этого DLC разработчики завершают текущую фазу дополнений, предоставляя фанатам возможность завершить эпическую историю Тысячелетней войны вместе с финальным антагонистом.