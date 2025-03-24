Еще один провальный релиз на ПК - файтинг Bleach: Rebirth of Souls утонул в негативных отзывах из-за багов

Поклонники аниме и жанра файтингов наконец-то дождались релиза Bleach: Rebirth of Souls, новой игры по мотивам культового сериала "Блич". Проект предлагал внушительный список персонажей, зрелищные бои и продуманную боевую систему. На консолях игра работает стабильно, но на ПК пользователей ждал неприятный сюрприз: версия для компьютеров оказалась испорчена техническими проблемами.

Жалобы на консольные версии практически отсутствуют, но ПК-порт стал причиной массового негодования. Речь идет не просто о низкой производительности, а о множестве критических ошибок, делающих игровой процесс невыносимым. Среди основных проблем игроки выделяют постоянные вылеты, странные визуальные баги, отсутствие базовых графических настроек и случайные зависания.

Игра классная, геймплей 10 из 10. Симулятор вылетов, если быть точным. Основной сюжет — вылет. Тренировка — вылет. Открываешь настройки — вылет".

— пишет один из пользователей Steam.

Другие игроки отмечают, что даже попытки самостоятельно исправить ситуацию через настройки не приводят к стабильной работе:

Я бы не советовал брать игру на ПК за 4к, чтобы потом пытаться вручную фиксить вылеты.

Технические проблемы сказались и на общем восприятии сюжета.

Я не думал, что все будет так плохо. Режим истории — полная халтура. Ленивые видеоролики и нет ни капли креатива. Пиксельные тени, сглаживание — хрень. Меня обманули!

— возмущается другой игрок.

На момент написания новости рейтинг Bleach: Rebirth of Souls в Steam составляет всего 52% положительных отзывов на основе почти 4 тысяч рецензий. Причем даже среди положительных оценок пользователи признают, что игра испытывает серьезные технические проблемы.

Танцы с бубном помогли в игру поиграть. Сама игра норм, но неприятный осадок остался.

— пишет один из игроков.

Запуск Bleach: Rebirth of Souls на ПК уже называют одним из самых провальных релизов Bandai Namco. Игроки сравнивают его с неудачным стартом Elden Ring и Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, но отмечают, что "Блич" страдает даже больше. "Запуск игры, определенно, самый провальный из всех игр Бандая. Это факт", — говорится в одном из отзывов.

Разработчики пока не дали четких комментариев по поводу критических ошибок на ПК. Остается надеяться, что в ближайшее время появятся исправления, которые позволят фанатам насладиться игрой без постоянных вылетов и багов.