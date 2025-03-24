Еще один провальный релиз на ПК - файтинг Bleach: Rebirth of Souls утонул в негативных отзывах из-за багов

Поклонники аниме и жанра файтингов наконец-то дождались релиза Bleach: Rebirth of Souls, новой игры по мотивам культового сериала "Блич". Проект предлагал внушительный список персонажей, зрелищные бои и продуманную боевую систему. На консолях игра работает стабильно, но на ПК пользователей ждал неприятный сюрприз: версия для компьютеров оказалась испорчена техническими проблемами.
Жалобы на консольные версии практически отсутствуют, но ПК-порт стал причиной массового негодования. Речь идет не просто о низкой производительности, а о множестве критических ошибок, делающих игровой процесс невыносимым. Среди основных проблем игроки выделяют постоянные вылеты, странные визуальные баги, отсутствие базовых графических настроек и случайные зависания.
Игра классная, геймплей 10 из 10. Симулятор вылетов, если быть точным. Основной сюжет — вылет. Тренировка — вылет. Открываешь настройки — вылет".
— пишет один из пользователей Steam.
Другие игроки отмечают, что даже попытки самостоятельно исправить ситуацию через настройки не приводят к стабильной работе:
Я бы не советовал брать игру на ПК за 4к, чтобы потом пытаться вручную фиксить вылеты.
Технические проблемы сказались и на общем восприятии сюжета.
Я не думал, что все будет так плохо. Режим истории — полная халтура. Ленивые видеоролики и нет ни капли креатива. Пиксельные тени, сглаживание — хрень. Меня обманули!
— возмущается другой игрок.
На момент написания новости рейтинг Bleach: Rebirth of Souls в Steam составляет всего 52% положительных отзывов на основе почти 4 тысяч рецензий. Причем даже среди положительных оценок пользователи признают, что игра испытывает серьезные технические проблемы.
Танцы с бубном помогли в игру поиграть. Сама игра норм, но неприятный осадок остался.
— пишет один из игроков.
Запуск Bleach: Rebirth of Souls на ПК уже называют одним из самых провальных релизов Bandai Namco. Игроки сравнивают его с неудачным стартом Elden Ring и Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, но отмечают, что "Блич" страдает даже больше. "Запуск игры, определенно, самый провальный из всех игр Бандая. Это факт", — говорится в одном из отзывов.
Разработчики пока не дали четких комментариев по поводу критических ошибок на ПК. Остается надеяться, что в ближайшее время появятся исправления, которые позволят фанатам насладиться игрой без постоянных вылетов и багов.
бедный Блич - мангу Кубо откровенно слил к финалу, экранизацию подвезли, когда у поклонников уже внуки пошли, так теперь и игру не смогли, хотя б одну путевую за столько лет. Карма, чтоль, такая...
нет деньги там уже неважно блич культ как и наруто
Да уж, сериал по Блич, как по мне, слишком затянутый, не 700+ серий как в Наруто, но все равно много воды. Там более интересный только первые сезоны, дальше какая то тянучка пошла.
ну да как краткий пересказ биографии в литературе "родился , помер" все закрывай сериал. по большей части там всегда первый сезон на отлично идет дальше уже затягивание или скатывание или скатывание с затягиванием
да, мангу слил в тотальную дрысню. Последнюю арку листал как на инлише, так и на русском. Что в одном, что в другом случае зачастую реакция "чё за xерня?". И во многих случаях, вместо действий и экшена, диалоги с упоротыми разъяснениями вмещали в себя "войну и мир". Ладно я там на английском мог ошибаться в понимании того, что там несется, но и на русском такая муть, что можно было местами ложить на это болт и скипать до очередного отрывания и отрубания себе или кому-то руки. Кубо явно руки не взлюбил. Уже сколько лет прошло, а этот кошмар не забыть. Даже на аниме адаптацию пофиг. Посмотрел первую пачку серий, которую оптом выложили и всё. Я про него больше не вспоминал. В манге слива всего сюжета и словесного возвышения Ичиго(после восстановления в нулевом отряде) до гигачадного гигачада всех гигачадов и моментального слива на деле хватило с лихвой.
Да там дальше филлеров много,я еще когда онгоинг смотрел, лет 15 назад,охреневеал. Это знатный треш,когда в середину арки втыкают филлеры,так ладно 1-2 серии,но есть же Восстание Занпакто...
А манга да,подслилась,вслед за Histori's Strongest Disciple Kenichi :(
Современный игропром он такой. Чтоб не попасть впросак нужно брать игру через год, а лучше через два, после релиза и со скидкой.
Ну не знаю про игропром, но вот если говорить про игры по аниме и в особенности от бандай намко, это железобетонно, отберите у них уже права на издание игр
В данном случае это игра бандая и тем более анимешный файтинг. Повезет если они его вообще исправят и не дропнут.
Одна из студий, которая к 2025 году до сих пор не знает о существовании ultrawibe мониторов. Скипаю их игры по этой причине сразу же на логотипе.
Я хотел экшн на прохождение а не очередной унылый файтин в который раз пересказывающий сюжет их уже наверно штук 10 вышло и все одинаковые
По бличу игр почти нет, тем более нормальных. Максимум какие-то средненькие файтинги времен второй плойки. В данном случае если игра продалась хотя бы на консолях нормально, возможно начнут что-то свое делать (тем более в сюжете файтинга упоминали...новеллы и их события)
я кайфовал в свое время от bleach soul carnival 1, 2 (2д игрулька) особенно от второй которая спойлерила превращение ичиго в черта в бою с улькиоррой , она по сути простенький платформер но совсем не плоха
да там звиздец был
а всего то нужно было лучше физику сделать....
Всего то нужно было положительные отзывы купить.
не бред это вон юбисофты пускай покупают
По тому что в минималках к этой игре стоит 2070 уже понятно, что с игрой что-то не так. С таким то графеном.
Так Бандай Намко нашли кому давать деньги на разработку игры по культовому аниме, когда надо было делать игру по Клинку, они не дали денег Киберконект2, а спонсировал Клинок небольшим бюджетом SEGA, Киберконект2 сделали что могли, но бюджета не хватило, чтобы они сделали уровня Naruto Storm. А что мы видим тут? Крупный издатель Бандай Намко дала деньги какойто студии, которая делает нишевый продукт, нет ни одной популярной серии, кроме как для оочень узкого круга людей типа Senran Kagura и часто видел как выпускали русификаторы для какойто Hyper Neptunia. Я пробовал эти игры, но странно, там картинка приятнее была, чем в этом Бличе. Короче фейл как со стороны бандай намко выбрать разработчиков, так и со стороны Тайко Кубо, не следить за свои детищем, игра выглядит чуть лучше чем мобильный Bleach 3D
Вообще-то киберы сами кинули намков и перешли к сеге - захотев болбла
Очередной халтурный релиз. Печально.
Как бы ничего удивительного . Сейчас уже никто не делает игры без багов лагов и тд . Увы люди сами виноваты в этом , так как наделают предзаказов или купят игру сразу поведязь на пиар и потом ноют что игра отстой а разрабы бабла собрали и потом неспеша доделывают игру и срать они хотели на нытьё идиотов . Нет бы подождать пока какой нибуть тормоз-стример начнёт играть в этот мусор багованный и покажет что игра сырая и что покупать её не надо но нет люди тупые только ныть могут и всё
Этой игре можно было бы простить многое, но только не её "деревянное" управление. Как же я был разочарован, когда после Bleach Heat The Soul 7 вышло вот это... Про ценник я вообще молчу.
Игра неплохая (в своем жанре), но пк-версия это пи...
Блеать)
Ну яркий пример некачественного пиара ну или авторы сэкономили на нём. Впрочем результат один. Как говорится глюк с качественным пиаром это фитча....
Я пока оригинальный сериал еще не досмотрел, пока в процессе, где то на 220+ серии
Скачиваешь очередной файтинг и через пол часа ну максимум 2 часа готова разбитая клава или задушенная мыш. Оставьте эти файтинги консольщикам раз они такие богатые буратины.
чел не удосужился купить геймпад
Можно к ПК подключить геймпад и играть файтинги и не только их.
Все правильно. В приоритете PlayStation, потому что на пк больше половины скачивают через торренты, отсюда и такая оптимизация
Ну то есть ты хочешь сказать разработчики это криворукие обезьяны, у которых оптимизация игры зависит от того сколько в пиратку играет в их игры? Блин, чел, полегче
В точку) 🤔😏😉👍