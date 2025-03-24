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Bleach: Rebirth of Souls 21.03.2025
Экшен, Файтинг, Аниме
7.7 43 оценки

Еще один провальный релиз на ПК - файтинг Bleach: Rebirth of Souls утонул в негативных отзывах из-за багов

Gutsz Gutsz

Поклонники аниме и жанра файтингов наконец-то дождались релиза Bleach: Rebirth of Souls, новой игры по мотивам культового сериала "Блич". Проект предлагал внушительный список персонажей, зрелищные бои и продуманную боевую систему. На консолях игра работает стабильно, но на ПК пользователей ждал неприятный сюрприз: версия для компьютеров оказалась испорчена техническими проблемами.

Жалобы на консольные версии практически отсутствуют, но ПК-порт стал причиной массового негодования. Речь идет не просто о низкой производительности, а о множестве критических ошибок, делающих игровой процесс невыносимым. Среди основных проблем игроки выделяют постоянные вылеты, странные визуальные баги, отсутствие базовых графических настроек и случайные зависания.

Игра классная, геймплей 10 из 10. Симулятор вылетов, если быть точным. Основной сюжет — вылет. Тренировка — вылет. Открываешь настройки — вылет".

— пишет один из пользователей Steam.

Другие игроки отмечают, что даже попытки самостоятельно исправить ситуацию через настройки не приводят к стабильной работе:

Я бы не советовал брать игру на ПК за 4к, чтобы потом пытаться вручную фиксить вылеты.

Технические проблемы сказались и на общем восприятии сюжета.

Я не думал, что все будет так плохо. Режим истории — полная халтура. Ленивые видеоролики и нет ни капли креатива. Пиксельные тени, сглаживание — хрень. Меня обманули!

— возмущается другой игрок.

На момент написания новости рейтинг Bleach: Rebirth of Souls в Steam составляет всего 52% положительных отзывов на основе почти 4 тысяч рецензий. Причем даже среди положительных оценок пользователи признают, что игра испытывает серьезные технические проблемы.

Танцы с бубном помогли в игру поиграть. Сама игра норм, но неприятный осадок остался.

— пишет один из игроков.

Запуск Bleach: Rebirth of Souls на ПК уже называют одним из самых провальных релизов Bandai Namco. Игроки сравнивают его с неудачным стартом Elden Ring и Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, но отмечают, что "Блич" страдает даже больше. "Запуск игры, определенно, самый провальный из всех игр Бандая. Это факт", — говорится в одном из отзывов.

Разработчики пока не дали четких комментариев по поводу критических ошибок на ПК. Остается надеяться, что в ближайшее время появятся исправления, которые позволят фанатам насладиться игрой без постоянных вылетов и багов.

28
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Комментарии: 37
Ваш комментарий
mongol312

бедный Блич - мангу Кубо откровенно слил к финалу, экранизацию подвезли, когда у поклонников уже внуки пошли, так теперь и игру не смогли, хотя б одну путевую за столько лет. Карма, чтоль, такая...

21
Alex40001

нет деньги там уже неважно блич культ как и наруто

4
yariko ookami

Да уж, сериал по Блич, как по мне, слишком затянутый, не 700+ серий как в Наруто, но все равно много воды. Там более интересный только первые сезоны, дальше какая то тянучка пошла.

2
Alex40001 yariko ookami

ну да как краткий пересказ биографии в литературе "родился , помер" все закрывай сериал. по большей части там всегда первый сезон на отлично идет дальше уже затягивание или скатывание или скатывание с затягиванием

2
Animario

да, мангу слил в тотальную дрысню. Последнюю арку листал как на инлише, так и на русском. Что в одном, что в другом случае зачастую реакция "чё за xерня?". И во многих случаях, вместо действий и экшена, диалоги с упоротыми разъяснениями вмещали в себя "войну и мир". Ладно я там на английском мог ошибаться в понимании того, что там несется, но и на русском такая муть, что можно было местами ложить на это болт и скипать до очередного отрывания и отрубания себе или кому-то руки. Кубо явно руки не взлюбил. Уже сколько лет прошло, а этот кошмар не забыть. Даже на аниме адаптацию пофиг. Посмотрел первую пачку серий, которую оптом выложили и всё. Я про него больше не вспоминал. В манге слива всего сюжета и словесного возвышения Ичиго(после восстановления в нулевом отряде) до гигачадного гигачада всех гигачадов и моментального слива на деле хватило с лихвой.

3
yrroodd yariko ookami

Да там дальше филлеров много,я еще когда онгоинг смотрел, лет 15 назад,охреневеал. Это знатный треш,когда в середину арки втыкают филлеры,так ладно 1-2 серии,но есть же Восстание Занпакто...
А манга да,подслилась,вслед за Histori's Strongest Disciple Kenichi :(

1
yariko ookami

Современный игропром он такой. Чтоб не попасть впросак нужно брать игру через год, а лучше через два, после релиза и со скидкой.

7
Кабель из Белфаст-сити

Ну не знаю про игропром, но вот если говорить про игры по аниме и в особенности от бандай намко, это железобетонно, отберите у них уже права на издание игр

4
Джин Мори

В данном случае это игра бандая и тем более анимешный файтинг. Повезет если они его вообще исправят и не дропнут.

0
FatalleZ Кабель из Белфаст-сити
бандай намко

Одна из студий, которая к 2025 году до сих пор не знает о существовании ultrawibe мониторов. Скипаю их игры по этой причине сразу же на логотипе.

0
vertehwost

Я хотел экшн на прохождение а не очередной унылый файтин в который раз пересказывающий сюжет их уже наверно штук 10 вышло и все одинаковые

3
Джин Мори

По бличу игр почти нет, тем более нормальных. Максимум какие-то средненькие файтинги времен второй плойки. В данном случае если игра продалась хотя бы на консолях нормально, возможно начнут что-то свое делать (тем более в сюжете файтинга упоминали...новеллы и их события)

1
vertehwost Джин Мори

я кайфовал в свое время от bleach soul carnival 1, 2 (2д игрулька) особенно от второй которая спойлерила превращение ичиго в черта в бою с улькиоррой , она по сути простенький платформер но совсем не плоха

0
jax baron

да там звиздец был

2
Alex40001

а всего то нужно было лучше физику сделать....

2
Stinger_Max

Всего то нужно было положительные отзывы купить.

0
Alex40001 Stinger_Max

не бред это вон юбисофты пускай покупают

1
Potemayo3

По тому что в минималках к этой игре стоит 2070 уже понятно, что с игрой что-то не так. С таким то графеном.

2
Алексей Ядренцев

Так Бандай Намко нашли кому давать деньги на разработку игры по культовому аниме, когда надо было делать игру по Клинку, они не дали денег Киберконект2, а спонсировал Клинок небольшим бюджетом SEGA, Киберконект2 сделали что могли, но бюджета не хватило, чтобы они сделали уровня Naruto Storm. А что мы видим тут? Крупный издатель Бандай Намко дала деньги какойто студии, которая делает нишевый продукт, нет ни одной популярной серии, кроме как для оочень узкого круга людей типа Senran Kagura и часто видел как выпускали русификаторы для какойто Hyper Neptunia. Я пробовал эти игры, но странно, там картинка приятнее была, чем в этом Бличе. Короче фейл как со стороны бандай намко выбрать разработчиков, так и со стороны Тайко Кубо, не следить за свои детищем, игра выглядит чуть лучше чем мобильный Bleach 3D

1
jax baron

Вообще-то киберы сами кинули намков и перешли к сеге - захотев болбла

0
Олег Дудин

Очередной халтурный релиз. Печально.

1
00Leviafan

Как бы ничего удивительного . Сейчас уже никто не делает игры без багов лагов и тд . Увы люди сами виноваты в этом , так как наделают предзаказов или купят игру сразу поведязь на пиар и потом ноют что игра отстой а разрабы бабла собрали и потом неспеша доделывают игру и срать они хотели на нытьё идиотов . Нет бы подождать пока какой нибуть тормоз-стример начнёт играть в этот мусор багованный и покажет что игра сырая и что покупать её не надо но нет люди тупые только ныть могут и всё

1
PatchyMaelorion

Этой игре можно было бы простить многое, но только не её "деревянное" управление. Как же я был разочарован, когда после Bleach Heat The Soul 7 вышло вот это... Про ценник я вообще молчу.

1
Джин Мори

Игра неплохая (в своем жанре), но пк-версия это пи...

0
Ellie Williams

Блеать)

0
Egik81

Ну яркий пример некачественного пиара ну или авторы сэкономили на нём. Впрочем результат один. Как говорится глюк с качественным пиаром это фитча....

0
AndralStormborn

Я пока оригинальный сериал еще не досмотрел, пока в процессе, где то на 220+ серии

-1
Вор Пиратычь

Скачиваешь очередной файтинг и через пол часа ну максимум 2 часа готова разбитая клава или задушенная мыш. Оставьте эти файтинги консольщикам раз они такие богатые буратины.

-1
AssertiveCaoimhe

чел не удосужился купить геймпад

0
AndralStormborn

Можно к ПК подключить геймпад и играть файтинги и не только их.

0
CRAZY rock GAME

Все правильно. В приоритете PlayStation, потому что на пк больше половины скачивают через торренты, отсюда и такая оптимизация

-7
Кабель из Белфаст-сити

Ну то есть ты хочешь сказать разработчики это криворукие обезьяны, у которых оптимизация игры зависит от того сколько в пиратку играет в их игры? Блин, чел, полегче

4
CRAZY rock GAME Кабель из Белфаст-сити

В точку) 🤔😏😉👍

-6