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Bleach: Rebirth of Souls 21.03.2025
Экшен, Файтинг, Аниме
7.7 39 оценок

Открылся проект по дубляжу новой игры "Bleach: Rebirth of Souls"

Yota3301 Yota3301

наши любимые персонажи вернутся к нам с родными голосами из оригинального русского дубляжа аниме! И это не всё:

STUDII NET анонсировала запуск краудфандингового проекта по дубляжу аниме-экшена Bleach Rebirth of Souls на русском языке.

К работе над проектом привлечены актёры оригинального русского дубляжа аниме “Блич”, включая Андрея Лёвина. Команда дубляжа также будет включать других известных актёров, чьи голоса стали родными для поклонников аниме.

В игре будет представлена локализация диалогов с привлечением оригинальных актёров русского дубляжа аниме “Блич”. Особое внимание уделяется качественной синхронизации и адаптации игровых механик и текстов под русскоязычную аудиторию.

Система боя, основанная на использовании уникальных способностей и комбо-атак, потребует от игроков тактического подхода. Важной частью игрового процесса станет режим “пробуждения”, где персонажи получают возможность использовать мощные атаки.

Локальная версия игры будет следовать знакомому фанатам сюжету о становлении Ичиго Куросаки как проводника душ. Игроки смогут познакомиться с расширенными версиями способностей не только главного героя, но и его друзей, а также узнать о новых формах персонажей.

Все участники краудфандинговой кампании получат упоминание в финальных титрах игры в знак благодарности за поддержку проекта.

8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Alexander_7

Нашли самую популярную игру по аниме!

5
nikvik jm

Анкорда надо пригласить на озвучку.

0
Пользователь ВКонтакте

В такие игры лучше играть с Японской озвучкой // Максим Кутузов

0
Сдал Пост Малоне

Будет забавно, если Левин в будущем озвучит игровой TYBW, не озвучив аниме

0
Yota3301

Ссылка на Телеграм студии - Тык

-2
Adam55

Ну хз, мне как раз эта озвучка очень не нравиться... блин, даже игру перезотелось пробовать из-за этого

-3