Открылся проект по дубляжу новой игры "Bleach: Rebirth of Souls"

наши любимые персонажи вернутся к нам с родными голосами из оригинального русского дубляжа аниме! И это не всё:
STUDII NET анонсировала запуск краудфандингового проекта по дубляжу аниме-экшена Bleach Rebirth of Souls на русском языке.
К работе над проектом привлечены актёры оригинального русского дубляжа аниме “Блич”, включая Андрея Лёвина. Команда дубляжа также будет включать других известных актёров, чьи голоса стали родными для поклонников аниме.
В игре будет представлена локализация диалогов с привлечением оригинальных актёров русского дубляжа аниме “Блич”. Особое внимание уделяется качественной синхронизации и адаптации игровых механик и текстов под русскоязычную аудиторию.
Система боя, основанная на использовании уникальных способностей и комбо-атак, потребует от игроков тактического подхода. Важной частью игрового процесса станет режим “пробуждения”, где персонажи получают возможность использовать мощные атаки.
Локальная версия игры будет следовать знакомому фанатам сюжету о становлении Ичиго Куросаки как проводника душ. Игроки смогут познакомиться с расширенными версиями способностей не только главного героя, но и его друзей, а также узнать о новых формах персонажей.
Все участники краудфандинговой кампании получат упоминание в финальных титрах игры в знак благодарности за поддержку проекта.
Нашли самую популярную игру по аниме!
Анкорда надо пригласить на озвучку.
В такие игры лучше играть с Японской озвучкой // Максим Кутузов
Будет забавно, если Левин в будущем озвучит игровой TYBW, не озвучив аниме
Ссылка на Телеграм студии - Тык
Ну хз, мне как раз эта озвучка очень не нравиться... блин, даже игру перезотелось пробовать из-за этого