Открылся проект по дубляжу новой игры "Bleach: Rebirth of Souls"

наши любимые персонажи вернутся к нам с родными голосами из оригинального русского дубляжа аниме! И это не всё:

STUDII NET анонсировала запуск краудфандингового проекта по дубляжу аниме-экшена Bleach Rebirth of Souls на русском языке.

К работе над проектом привлечены актёры оригинального русского дубляжа аниме “Блич”, включая Андрея Лёвина. Команда дубляжа также будет включать других известных актёров, чьи голоса стали родными для поклонников аниме.

В игре будет представлена локализация диалогов с привлечением оригинальных актёров русского дубляжа аниме “Блич”. Особое внимание уделяется качественной синхронизации и адаптации игровых механик и текстов под русскоязычную аудиторию.

Система боя, основанная на использовании уникальных способностей и комбо-атак, потребует от игроков тактического подхода. Важной частью игрового процесса станет режим “пробуждения”, где персонажи получают возможность использовать мощные атаки.

Локальная версия игры будет следовать знакомому фанатам сюжету о становлении Ичиго Куросаки как проводника душ. Игроки смогут познакомиться с расширенными версиями способностей не только главного героя, но и его друзей, а также узнать о новых формах персонажей.

Все участники краудфандинговой кампании получат упоминание в финальных титрах игры в знак благодарности за поддержку проекта.