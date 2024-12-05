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Bleach: Rebirth of Souls 21.03.2025
Экшен, Файтинг, Аниме
6.9 19 оценок

В марте 2025 года выйдет Bleach Rebirth of Souls - экшен по аниме "Блич"

Simple Jack
Новости

Студия Bandai Namco объявила, что аниме-экшен Bleach Rebirth of Souls выйдет на Xbox Series, PlayStation 4 и 5 и ПК уже 21 марта 2025 года. Вместе с тем авторы показали новый трейлер, посвященный знакомых фанатам манги и аниме персонажей.

У каждого из героев будут собственные атаки и уникальные способности, которые требуют тактического подхода. Чтобы переломить ход сражения, геймерам предстоит правильно рассчитывать использование комбо, высвобождая полную мощь героев.

Главной механикой игры станет накопление силы для перехода в режим «пробуждения». В этом состоянии персонажи смогут наносить разрушительные удары, которые помогут сокрушить даже самых сильных врагов.

В Bleach Rebirth of Souls расскажут уже знакомую фанатам аниме историю о становлении Ичиго Куросаки мрачным жнецом душ. Помимо самого Ичиго, игроки встретят его друзей, узнают больше об их силах и смогут раскрыть новые формы героев.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
vertehwost

Дак ни экшен а файтинг, а это совсем другое

0
Danila Demi

крутяк же ну. ждем

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Роцкер

ТКВ все таки скипнули, оставив костюмы, брух

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