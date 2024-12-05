В марте 2025 года выйдет Bleach Rebirth of Souls - экшен по аниме "Блич"

Студия Bandai Namco объявила, что аниме-экшен Bleach Rebirth of Souls выйдет на Xbox Series, PlayStation 4 и 5 и ПК уже 21 марта 2025 года. Вместе с тем авторы показали новый трейлер, посвященный знакомых фанатам манги и аниме персонажей.

У каждого из героев будут собственные атаки и уникальные способности, которые требуют тактического подхода. Чтобы переломить ход сражения, геймерам предстоит правильно рассчитывать использование комбо, высвобождая полную мощь героев.

Главной механикой игры станет накопление силы для перехода в режим «пробуждения». В этом состоянии персонажи смогут наносить разрушительные удары, которые помогут сокрушить даже самых сильных врагов.

В Bleach Rebirth of Souls расскажут уже знакомую фанатам аниме историю о становлении Ичиго Куросаки мрачным жнецом душ. Помимо самого Ичиго, игроки встретят его друзей, узнают больше об их силах и смогут раскрыть новые формы героев.