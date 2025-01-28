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Bleach: Rebirth of Souls 21.03.2025
Экшен, Файтинг, Аниме
7.3 25 оценок

В сети появился трейлер файтинга Bleach: Rebirth of Souls, посвящённый Шухею Хисаги

Simple Jack
Новости

В Bleach Rebirth of Souls появился трейлер играбельного персонажа — лейтенанта девятого отряда Готея 13 Шухея Хисаги.

В видео Шухей демонстрирует свои приёмы и высвобождение духовного меча, который обретает новую форму. Особенность Хисаги — шкала «Страха». Урон и эффективность приёмов будут увеличиваться в зависимости от накопленного «Страха».

Релиз Bleach Rebirth of Souls ожидается 21 марта 2025 года на РС, Xbox Series и PlayStation. Недавно авторы рассказали о режимах и механиках игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
GhostKalik

Уж лучше бы вместо очередного файтинга сделали игру, по духу схожую с "Bleach: Soul Resurreccion"

-2
jax baron

да но только полностью warriors - а то Resurreccion - так себе тоже был

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