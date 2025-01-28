В сети появился трейлер файтинга Bleach: Rebirth of Souls, посвящённый Шухею Хисаги

В Bleach Rebirth of Souls появился трейлер играбельного персонажа — лейтенанта девятого отряда Готея 13 Шухея Хисаги.

В видео Шухей демонстрирует свои приёмы и высвобождение духовного меча, который обретает новую форму. Особенность Хисаги — шкала «Страха». Урон и эффективность приёмов будут увеличиваться в зависимости от накопленного «Страха».

Релиз Bleach Rebirth of Souls ожидается 21 марта 2025 года на РС, Xbox Series и PlayStation. Недавно авторы рассказали о режимах и механиках игры.