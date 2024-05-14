Консольные версии Souls-подобного экшена Bleak Faith: Forsaken получили новый трейлер

Perp Games и Archangel Studios сообщили, что Bleak Faith: Forsaken выйдет на консоли PS5, Xbox Series, а также PS4 и Xbox One позднее в этом году. И чтобы отпраздновать это событие, они выпустили новый трейлер.

С момента первоначального запуска на ПК Archangel Studios поддерживала игру многочисленными бесплатными обновлениями контента, в том числе многопользовательским кооперативным режимом, чтобы создать поистине эпическую ролевую игру с открытым миром.

Bleak Faith: Forsaken имеет поистине уникальный внешний вид и чрезвычайно гнетущую атмосферу. Но именно бой доведет вас до предела. Позиционирование, время и управление ресурсами — это вещи, о которых вы всегда должны помнить. Ожидайте, что вам бросят вызов, и будьте готовы к запоминающимся битвам с боссами, которые еще больше повышают уровень опасности.

Выберите класс и развивайте свой идеальный стиль игры. Но помните, что не каждый выбор можно отменить, поэтому разумно решите, в каком направлении вы будете вести своего персонажа. Исследуйте последние остатки цивилизации в этом огромном, неумолимом и взаимосвязанном мире. Узнайте, что осталось от его истории. Откройте для себя очаги цивилизации в постоянно расширяющейся Омниструктуре, богатой атмосферой и полной опасностей.