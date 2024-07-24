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Bleak Faith: Forsaken 10.03.2023
Экшен, Ролевая, Ужасы, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7 145 оценок

Souls-подобная Bleak Faith Forsaken доберётся до консолей в начале августа

monk70
Новости

Perp Games и Archangel Studios объявили, что Souls-подобный экшен Bleak Faith: Forsaken выйдет на PS5 и Xbox Series X/S 6 августа 2024 года.

«Окончательная» консольная версия имеет ряд дополнительных обновлений по сравнению с текущей версией ПК. Помимо использования функций консоли, таких как контроллер DualSense, эти обновления включают обновление системы блока и парирования, заряженные мощные атаки, несколько новых врагов, новую модель босса, обновленную модель главного героя, большие изменения пользовательского интерфейса и переработку контроллеров. Соответствующие обновления также появятся в версии для ПК при запуске на консолях.

Bleak Faith: Forsaken — это хоррор-ролевая игра в жанре souls-like от третьего лица в открытом мире, где вы играете за одного из Отрекшихся, последнего рубежа человечества против растущих ужасов Омниструктуры, взаимосвязанной и сюрреалистической местности, содержащей уникальную и извращенную смесь темного готического средневекового мира и жестокой и разлагающейся модернистской архитектуры.

Исследуйте последние остатки цивилизации в этом огромном, беспощадном и взаимосвязанном мире. Узнайте, что осталось от его истории. Откройте для себя очаги цивилизации в постоянно расширяющейся Омниструктуре, богатой атмосферой и полной опасностей.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Александр Рогатовский

Так а кто будет переводить если игру делали 2 человека) ну обещать это не значить сделать)

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Grognac

так не надо тогда обещать про переводы им было...уже сейчас есть ии перевод..во вторых они даже не могут выложить исходник языка игры чтобы люди смогли перевести...кароче свистуны они поганые

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Пользователь ВКонтакте

А в конце августа - блэк миф вуконг, которая порвет всех и будет брать игру года три года подряд // Евгений Груздь

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Grognac

кто их туда пустил...???эти умники уже 2 года не могут перевести хоть на какой нибудь язык игру кроме английского...обещали переводы на немецкий русский испанский китайский польский итальянский и так далее ))и всем писали об этом в комментариях в стиме))в итоге наипали всех.да и сама игра лютый кривой шлак

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