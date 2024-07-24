Souls-подобная Bleak Faith Forsaken доберётся до консолей в начале августа

Perp Games и Archangel Studios объявили, что Souls-подобный экшен Bleak Faith: Forsaken выйдет на PS5 и Xbox Series X/S 6 августа 2024 года.
«Окончательная» консольная версия имеет ряд дополнительных обновлений по сравнению с текущей версией ПК. Помимо использования функций консоли, таких как контроллер DualSense, эти обновления включают обновление системы блока и парирования, заряженные мощные атаки, несколько новых врагов, новую модель босса, обновленную модель главного героя, большие изменения пользовательского интерфейса и переработку контроллеров. Соответствующие обновления также появятся в версии для ПК при запуске на консолях.
Bleak Faith: Forsaken — это хоррор-ролевая игра в жанре souls-like от третьего лица в открытом мире, где вы играете за одного из Отрекшихся, последнего рубежа человечества против растущих ужасов Омниструктуры, взаимосвязанной и сюрреалистической местности, содержащей уникальную и извращенную смесь темного готического средневекового мира и жестокой и разлагающейся модернистской архитектуры.
Исследуйте последние остатки цивилизации в этом огромном, беспощадном и взаимосвязанном мире. Узнайте, что осталось от его истории. Откройте для себя очаги цивилизации в постоянно расширяющейся Омниструктуре, богатой атмосферой и полной опасностей.
Так а кто будет переводить если игру делали 2 человека) ну обещать это не значить сделать)
так не надо тогда обещать про переводы им было...уже сейчас есть ии перевод..во вторых они даже не могут выложить исходник языка игры чтобы люди смогли перевести...кароче свистуны они поганые
А в конце августа - блэк миф вуконг, которая порвет всех и будет брать игру года три года подряд // Евгений Груздь
кто их туда пустил...???эти умники уже 2 года не могут перевести хоть на какой нибудь язык игру кроме английского...обещали переводы на немецкий русский испанский китайский польский итальянский и так далее ))и всем писали об этом в комментариях в стиме))в итоге наипали всех.да и сама игра лютый кривой шлак