Хоррор Bleak Haven в духе Resident Evil выйдет уже на следующей неделе

Поклонникам Resident Evil Village есть повод для волнения: выходит Bleak Haven, хоррор от первого лица, во многом напоминающий по атмосфере нашумевшую серию игр от Capcom. Проект польской студии Hitori De Productions дебютирует 24 октября в Steam.

Hitori De Productions уже выпустила несколько других хоррор-игр, включая Dream Cage, Supernatural и Supernormal, и их новый проект может стать их самым масштабным на сегодняшний день. Согласно описанию на странице игры в Steam, Bleak Haven рассказывает историю молодого человека, который отправляется в мрачную, изолированную деревню в поисках пропавшего брата. Оказавшись там, он обнаруживает тёмную тайну: деревня населена зловещими существами и сверхъестественными монстрами, напоминающими врагов из Resident Evil Village. Подобные истории хорошо знакомы, и легко предсказать, как будет развиваться игра.

Во время исследования игрокам предстоит экономить боеприпасы, создавать оружие из доступных ресурсов и стратегически взаимодействовать с врагами. Разработчики заявляют, что рукопашный бой будет играть ключевую роль, а кинематографичные финальные сцены позволят эффективно уничтожать ослабленных врагов. Логические головоломки также станут неотъемлемой частью исследования, как и в игре Capcom.

Хотя Bleak Haven разрабатывается небольшой независимой студией, проект обещает быть амбициозным и может привлечь поклонников survival horror своей гнетущей готической атмосферой. Как подчёркивают разработчики, их цель — воссоздать напряжение и клаустрофобную атмосферу классических игр жанра, но в более компактном и камерном формате.