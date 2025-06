Состоялся анонс Bleak Haven: survival-хоррора в духе Resident Evil

До конца 2025 года на PC выйдет Bleak Haven - мрачный хоррор, разрабатываемый польским студией Hitori De Productions. Проект создаётся практически силами одного человека - Артура Лончковского, который работал над недавним ремейком Alone in the Dark. Игра обещает погрузить игроков в атмосферу классических survival хорроров в духе лучших частей Resident Evil.

Действие разворачивается в заброшенных деревнях, древних руинах и подземных криптах, где скрываются кошмарные существа и члены таинственного культа, готовящие пришествие древнего божества. Особое внимание разработчик уделил созданию уникальных монстров, каждый из которых выглядит как воплощённый кошмар. Геймплей делает акцент на напряжённой атмосфере и ценности каждого выстрела - боеприпасы ограничены, а каждое столкновение требует продуманного подхода.

Релиз игры состоится на PC, однако разработчик не исключает возможность портирования игры на консоли в будущем. Игра получит текстовую локализацию на русский язык.