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Bleak Haven 2025 г.
Выживание, Ужасы, От первого лица
10 1 оценка

Состоялся анонс Bleak Haven: survival-хоррора в духе Resident Evil

AceTheKing AceTheKing

До конца 2025 года на PC выйдет Bleak Haven - мрачный хоррор, разрабатываемый польским студией Hitori De Productions. Проект создаётся практически силами одного человека - Артура Лончковского, который работал над недавним ремейком Alone in the Dark. Игра обещает погрузить игроков в атмосферу классических survival хорроров в духе лучших частей Resident Evil.

Действие разворачивается в заброшенных деревнях, древних руинах и подземных криптах, где скрываются кошмарные существа и члены таинственного культа, готовящие пришествие древнего божества. Особое внимание разработчик уделил созданию уникальных монстров, каждый из которых выглядит как воплощённый кошмар. Геймплей делает акцент на напряжённой атмосфере и ценности каждого выстрела - боеприпасы ограничены, а каждое столкновение требует продуманного подхода.

+ ещё 2 картинки

Релиз игры состоится на PC, однако разработчик не исключает возможность портирования игры на консоли в будущем. Игра получит текстовую локализацию на русский язык.

21
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
MORDORR
6
EmotionalHarvard

Я так понимаю это тотальный influence с нашей игры ILL, но только там при первых роликах был конкретный The Thing чем игра и привлекла, тут всё похоже на бету версию.

P.S. Не совсем понял зачем чел сначала оторвал себе голову, а потом приклеил её обратно.

3
Rаyden

Он снял голову с трупа и поставил на место своей и отвалившуюся руку он тоже с трупа заменил новой.

Игорь Болонев

спсибо что Лавкрафта не притянули)) на скринах выглядит вполне любопытно. главное в описание не вчитыватсья

1
ChameleonJack59

Лучше бы написали, что Артур Лончковский работал над Stray Souls. Ждём очередной шедевр от данного товарища. :D

1
Пользователь ВКонтакте

Жаль, что не по Лавкрафту. Было бы ещё хоррорнее. // Nvidia Power

UsualYaseen

Интересное название для студии. Своими силами производство :)

Аспиринчик

Это похоже на ILL для бедных.

LooseSavoy

Ну выглядит как добротная индюшатина. Не ILL конечно, но раз силами одного человека, то почему нет? На большее видимо и не претендует.