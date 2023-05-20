Мрачный фэнтезийный экшен Bleak Sword DX выйдет на ПК и Nintendo Switch 8 июня ©

Издатель инди-игр из Остина (Техас, США) Devolver Digital и разработчик инди-игр из Мадрида (Испания) more8bit (Луис Морено) объявили, что их мрачный фэнтезийный Souls-подобный экшен Bleak Sword DX выйдет на ПК в Steam и Nintendo Switch в Nintendo Eshop 8 июня 2023 года.

Чистая, захватывающая и удивительно жестокая игра Bleak Sword DX — это экшн-игра в жанре темного фэнтези, в которой воинам предстоит пробиваться через компактные проклятые поля сражений диорамы в серии захватывающих встреч с удивительно жестокими существами.

Недавно обновленная для ПК и Switch, Bleak Sword DX расширяет признанную критиками версию Apple Arcade с элегантным управлением, тремя новыми игровыми режимами и многочисленными игровыми и графическими улучшениями.

В двенадцати напряженных и глубоко атмосферных главах герои должны снять проклятие легендарного Холодного меча, сразив всевозможных ужасающих существ в гнетущем мире, вооруженных свирепым оружием и могущественной магией.