Состоялся анонс кооперативного оккультного детектива Blight Doctors про чумных докторов в сеттинге темного фэнтези

Студия The Planar Danse, за которой стоит разработчик-одиночка K.S. Morii, официально представила проект Blight Doctors в рамках трансляции Best Indie Games Showcase. Игра представляет собой мрачный кооперативный детектив с элементами ролевого выживания, события которого разворачиваются в полуразрушенном готическом городе Сераким в период угасающего апокалипсиса. Участникам предстоит взять на себя роли чумных докторов и специалистов по паранормальным явлениям, чтобы расследовать ночные проявления скверны, ставить оккультные диагнозы и проводить обряды очищения.

Проект позиционируется как четвертая часть в авторской вселенной The Planar Danse, общий объем сценариев и литературного лора которой превышает 1.6 млн написанных слов. По словам автора K.S. Morii, при создании сеттинга источниками вдохновения послужили готическая литература, оккультные мифы и настольные ролевые системы уровня Call of Cthulhu, World of Darkness и Blades in the Dark. Новинка развивает идеи темной магии из предыдущего проекта разработчика Apollyon: River of Life, предлагая более глубокую проработку окружения и процедурную систему генерации ночных происшествий.

Игровой процесс строится вокруг цепочки из трех ключевых этапов: исследования местности, постановки диагноза и последующего изгнания потусторонних сил. Разработчик делает ставку на расследования без автоматических маркеров и прямых подсказок. Игрокам необходимо лично опрашивать уцелевших свидетелей, собирать улики, устанавливать истинные имена духов и самостоятельно подбирать подходящие ритуалы. При этом игра не ограничивает методы борьбы исключительно праведными действиями: призраков можно как упокоить миром, так и сжечь вместе с останками, а чумных жителей - попытаться вылечить или попросту устранить ради спасения остальных.

Кооперативный режим рассчитан на команду от 1 до 5 участников и поддерживает встроенный голосовой чат с эффектом затухания звука по расстоянию. Совместное прохождение требует постоянного взаимодействия: напарникам придется делиться собранными уликами, варить экспериментальные эликсиры, сдерживать монстров соляными барьерами и освещать путь фонарями. Ролевая система включает индивидуальную прокачку через ветки талантов и подбор экипировки, а новые ветки способностей открываются за счет найденных между ночными вылазками страниц древнего кодекса.

Особый интерес вызывает механика гибели персонажей. В случае смерти доктор не выбывает из матча, а продолжает существовать в виде бестелесного призрака, помогая живым союзникам вести разведку и находить улики. Оставшиеся в живых соратники вольны поступить с телом погибшего товарища на свое усмотрение: его разрешают дотащить до лаборатории для анатомических экспериментов или принести в жертву темным сущностям ради временных бонусов.

Каждая новая ночь на улицах Серакима генерирует уникальное сочетание вручную созданных сюжетных историй и проклятий. Нарративные элементы способны взаимодействовать между собой, порождая неожиданные мутации чумы, появление новых монстров и цепочки загадок. Чем больше проклятий команда сумеет снять до рассвета, тем дольше город сможет сопротивляться полному уничтожению.

Несмотря на изометрическую перспективу и независимый формат разработки, проект предъявляет заметные требования к аппаратному обеспечению PC. В минимальной конфигурации указаны 4-ядерный процессор с частотой от 3.0 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1070 или Radeon R9 290. Для стабильной работы в рекомендованных требованиях запрошены GeForce RTX 2070 или Radeon RX 6700 XT при аналогичном объеме оперативной памяти в 12 ГБ.

На странице игры в цифровом сервисе Steam уже открыта запись на закрытое тестирование, а в списке локализаций заявлена полная поддержка русского языка с озвучкой, субтитрами и интерфейсом. Официальный релиз Blight Doctors запланирован на 1 квартал 2027 года для операционных систем Windows и Linux.