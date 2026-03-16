Авторы брутального экшена Blight: Survival раскрыли свежие детали о кооперативе и мрачном мире игры

В конце прошлой недели студия Behaviour Interactive показала новый эффектный трейлер своего амбициозного средневекового экшена Blight: Survival на Future Games Show Spring Showcase. Ролик был приурочен к взятию внушительной планки в 1,5 миллиона добавлений в списки желаемого. А сегодня непосредственно сами разработчики в рамках подкаста Iron Lords подробно рассказали о том, как устроена игра, и ответили на животрепещущие вопросы сообщества.

Как объяснили продюсер Венсан и старший бренд-менеджер Жульен, действие Blight: Survival разворачивается в альтернативной Европе XIV века. Свирепая чума превращает людей в монстров, ставя человечество на грань вымирания. Игрокам в роли рыцарей предстоит найти и уничтожить источник заразы. При этом авторы делают строгий акцент на реализм насколько это возможно в игре про зомби.

Конечно, у нас есть зомби, но не ждите магических мечей или фаерболов. Люди хотят правдоподобного опыта. Мы задались вопросом: как настоящий средневековый мир эволюционировал бы, столкнувшись с экзистенциальной угрозой зомби-апокалипсиса без огнестрельного оружия?

— подчеркивают авторы.

Ключевые детали из интервью:

Геймплейный цикл строится вокруг вылазок. Игроки экипируются в безопасном хабе, отправляются в зараженные земли за добычей, сражаются и должны успешно эвакуироваться (извлечь лут). Смерть означает безвозвратную потерю собранного снаряжения и времени, что нагнетает атмосферу хоррора.

Разработчики твердо заявили, что в игре не будет PvP-сражений (игрок против игрока). Весь фокус смещен на выживание команды против монстров.

Заявлен кооператив от 1 до 4 человек с полной поддержкой кроссплатформенной игры на старте. Игру можно будет полностью пройти и в одиночку, не потеряв при этом в напряженности.

Студия отказывается от тяжелой линейной кинематографии в пользу "вашей собственной истории". Решения, принимаемые группой прямо во время вылазки (куда пойти, как поступить), будут напрямую менять ход миссии и состояние мира.

Над игрой трудятся около 40 человек - Behaviour выступает соразработчиком и издателем для изначального дуэта из Haenir Studio. Проект использует передовые технологии Unreal Engine 5. Особой гордостью команды является проработанная система "жестоких добиваний".

Сейчас команда активно проводит закрытые плейтесты вместе с аудиторией из Discord, чтобы дорабатывать баланс на основе прямых отзывов фанатов. Дата релиза Blight: Survival пока не объявлена. Ожидается, что игра выйдет на PC (Steam, EGS), Xbox Series X|S и PlayStation 5.