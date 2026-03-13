На Future Games Show был представлен свежий трейлер средневекового хоррора Blight: Survival

На Future Games Show был представлен свежий трейлер Blight: Survival от Haenir Studio. Трейлер был посвящён кооперативному PvE-хоррору, в котором вы уничтожаете монстров средневековым оружием.

Мрачный кооперативный экшен в альтернативной версии XIV века, где игроки должны остановить смертельную болезнь Блайт, превращающую людей в монстров. Четверо героев отправляются в опасное путешествие по землям между враждующими королевствами, чтобы найти источник заразы и спасти мир. Игроков ждут процедурно генерируемые локации, сложные бои, элементы выживания и «рогалика», где каждое прохождение уникально.

Дата выхода Blight: Survival пока ещё не объявлена, однако по заверениям разработчиков игра выйдет на ПК уже совсем скоро.