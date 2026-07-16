Разработчики средневекового хоррора Blight: Survival раскрыли новые детали игрового процесса

Создатели амбициозного средневекового экшен-хоррора Blight: Survival из исландской студии Haenir Studio опубликовали июльское обновление разработки проекта. Авторы поблагодарили игровое сообщество за мощный приток внимания после презентации на Future Games Show, благодаря которому общее число добавлений игры в список желаемого Steam превысило отметку в 1 500 000 пользователей. Из-за огромной волны новых фанатов команда решила подробно разложить по полочкам базовый цикл игрового процесса.

Проект представляет собой сессионный кооперативный шутер ближнего боя с элементами жанра эвакуации, рассчитанный на совместное прохождение от одного до четырёх человек. Каждая вылазка в заражённые чумой земли будет начинаться в цитадели, которая служит главным безопасным хабом для отряда.

В этом убежище выжившие воины смогут детально настраивать свои таланты, выбирать комплекты брони и распределять разнообразное холодное оружие под индивидуальный стиль игры.

После подготовки игроки отправляются на сотворённые вручную локации, где им предоставлена полная свобода в исследовании территорий, поиске ценного лута и выполнении побочных задач.

На пути к главной цели отряду предстоит постоянно распределять скудные ресурсы и сталкиваться со случайными опасностями в лице разбойников и жутких монстров. В любой момент пользователи вольны повернуть назад ради сохранения добычи или рискнуть всем и пойти до конца, ведь смерть в бою приведёт к потере собранного снаряжения.

Особое внимание в отчёте уделено механике распространения смертоносного мора, скорость и плотность разрастания которого авторы теперь могут детально регулировать с помощью специального внутреннего инструмента.

Для борьбы с заражёнными чудовищами геймеры получат продвинутую систему приземлённого ближнего боя, где ключевую роль играют правильное позиционирование и тактическое взаимодействие. Арсенал пополнился быстрыми одноручными мечами, точными скрытными кинжалами и огромным двуручным мечом цвайхендером, полностью исключающим возможность бездумного закликивания врагов.

Несмотря на возможность проходить миссии в одиночку, именно командное взаимодействие открывает перед геймерами синергию различных классов и тактическое разнообразие. Разработчики подчеркнули, что создают максимально суровый, напряжённый и беспощадный мир, который бросит вызов даже опытным игрокам.

В финальной части обращения создатели рассказали о проведении закрытых тестирований ключевых систем при помощи преданных участников. Разработчики планируют значительно расширить количество тестировщиков и открыть доступ для более широкой аудитории игроков уже в течение этого года. Вся актуальная информация о подаче заявок на будущие этапы проверок и инструкции для вступления в ряды испытателей будут оперативно публиковаться на официальном сервере студии в Discord.