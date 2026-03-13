Создатели Blight: Survival раскрыли новые подробности в честь 1,5 миллиона добавлений в списки желаний

Разработчик Haenir Studio и издатель Behaviour Interactive раскрыли новые подробности предстоящего кооперативного экшен-хоррора Blight: Survival благодаря интервью старшего креативного директора Эшли Паннелла для IGN, в котором он рассказал о молчании студии и о невероятном ажиотаже, вызванном огромным количеством добавлений в списки желаний в Steam.

Мы понимаем завышенные ожидания. Что мне лично очень нравится в этом проекте, так это то, насколько сильна зомби-тематика, насколько она всеобъемлюща, что мы просто обязаны оправдать эти ожидания наилучшим образом. И это действительно наша цель каждый день — стремиться к этому уровню, работать над достижением этих целей. И да, это, безусловно, большая ответственность для нас. Но одним из результатов этого является то, что у нас есть сообщество, и у нас есть группа людей, которые проходят этот путь вместе с нами. Мы здесь не одни. Это не просто комментарии трёхлетней давности. И даже сейчас мы проводим небольшие игровые тесты с членами сообщества, с командой, чтобы действительно попытаться оправдать эти ожидания.



Возможно, мы не заявляли об этом всему миру, но мы очень активно взаимодействуем с нашим сообществом, общаемся с ним, стараемся получать от него обратную связь, когда это возможно. И, как я уже сказал, даже посредством небольшого тестирования, которое мы проводим регулярно.

Что касается хода разработки, учитывая, что проект попал в список желаний более 1,5 миллиона пользователей Steam, Паннелл рассказал о том, что вокруг игры было немало скептицизма, некоторые называли её «слишком хорошей, чтобы быть правдой». Он признал, что «люди уже обжигались на выпущенных играх». Однако конечная цель студии — «доказать, что мы делаем настоящую игру, что она потрясающая. Мы сосредоточены на удовольствии, мы сосредоточены на вещах, которые действительно важны для создания качественной, увлекательной игры, которая оправдывает эти ожидания».

Затем Паннелл рассказал о том, что отличает Blight: Survival от других кооперативных игр. Хотя он напрямую не упоминает «какие-либо очевидные жанры», он отметил, что игра строится на том, что предлагает игрокам риски и вознаграждения в каждом боевом столкновении. Этот аспект риска и вознаграждения, по его словам, является «ключевым элементом, определяющим многие особенности игры». В целом, Blight: Survival заимствует идеи из самых разных жанров, но, по мнению Паннелла, ближе всего к этому жанру находится экшен-хоррор.

Это игра, ориентированная на бои, с элементами исследования, элементами эвакуации, а также другими элементами из игр этого жанра, которые помогают нам создавать внутреннее напряжение и риск, которому подвергаются игроки, находясь в определённом пространстве.

Хотя в Blight: Survival также будут присутствовать элементы эвакуации, Паннелл отметил, что студия работает не просто над клоном того, что мы видели, например, в ARC Raiders.

У нас есть элементы добычи, но это не исключительно жанр добычи. Мы также заимствуем элементы добычи из других типов игр, например, из Helldivers или Deep Rock Galactic, где добыча является основной частью игрового процесса.



Опять же, это не прямая аналогия, но у нас есть как элементы того, что мы обычно считаем пошаговой игрой с добычей, так и элементы чистой игры с добычей. В нашей игре присутствуют оба этих элемента, и они гармонично взаимодействуют на протяжении всего игрового времени.



Основной игровой цикл заключается в том, что вы заходите, пытаетесь накопить как можно больше, и вы всегда можете стремиться к большему, но всегда можете выйти, когда почувствуете, что у вас есть что-то значимое.

Blight: Survival разрабатывается для ПК. Однако дата релиза пока неизвестна.