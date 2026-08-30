Марсианские джунгли зовут: Стартовал открытый плейтест выживастика Blind Descent на Unreal Engine 5

Разработчики научно-фантастического симулятора выживания Blind Descent объявили о запуске открытого плейтеста и опубликовали подробную инструкцию для всех новоиспеченных исследователей Марса. По словам авторов, текущая тестовая сборка уже полностью играбельна и предлагает около трех часов уникального контента, однако продолжительность прохождения будет напрямую зависеть от стиля игры и доскональности изучения окружения. Проект уже на данном этапе поддерживает английский, турецкий, китайский и русский языки, хотя локализация все еще находится в активной разработке, а создатели контента и стримеры могут без каких-либо ограничений делиться своими трансляциями и скриншотами марсианских джунглей в социальных сетях.

Поскольку текущая версия является исключительно тестовой, пользователи неизбежно столкнутся с техническими ошибками, просадками производительности и багами, о которых можно оперативно сообщить через внутриигровую клавишу F1 или в официальном Discord-канале. Для максимально эффективного исправления багов разработчики просят геймеров прикреплять краткое описание проблемы, характеристики ПК, шаги для воспроизведения и специальный диагностический файл Windows под названием DXDIAG. Чтобы создать этот файл, необходимо ввести слово dxdiag в меню «Пуск», дождаться окончания автоматического сбора информации в открывшемся инструменте и сохранить полученный отчет на свой компьютер для последующей отправки команде.

Проект создается на базе современного графического движка Unreal Engine 5, из-за чего игра работает исключительно на базе API DirectX 12, а видеокарта пользователя обязана иметь аппаратную поддержку этой технологии. В качестве минимальных системных требований разработчики выделили наличие не менее 4 ГБ видеопамяти (VRAM), а также 42 ГБ обязательного свободного места строго на твердотельном накопителе (SSD). Игрокам с 16 ГБ оперативной памяти настоятельно рекомендуется закрывать перед запуском любые требовательные фоновые приложения, включая интернет-браузеры, а сама оптимизация кода будет активно улучшаться вплоть до полноценного коммерческого релиза.

Поделиться своими впечатлениями или обратиться за помощью можно напрямую к комьюнити-менеджерам под никами @lutra_lutra и @kyukyu на Discord-сервере проекта, а также в специальном хабе Steam Community. По окончании тестирования участникам предлагают пройти небольшой опрос в главном меню игры, результаты которого напрямую повлияют на дальнейшую судьбу марсианского выживастика. Стоит учитывать, что весь накопленный игровой прогресс и сохранения не перенесутся в финальную версию из-за ранней стадии разработки, которая на данный момент характеризуется ограниченными зонами для исследования, отсутствием части монстров, недоработанной системой квестов и рядом других временных компромиссов.