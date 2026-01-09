Новый трейлер Blind Descent обещает выживание под поверхностью Марса в одиночку и кооперативе

На недавней презентации New Game+ разработчик Pokuch и издатель META Publishing показали новый трейлер Blind Descent — новую игру в жанре выживания и крафта с открытым миром, действие которой разворачивается под поверхностью Марса. Анонс сопровождался захватывающим трейлером, демонстрирующим опасные подземные пещеры и необычную экосистему, с которой предстоит взаимодействовать игрокам.

Сюжет вращается вокруг единственного выжившего после катастрофической миссии. Изначально герой ищет свою команду, но со временем учится жить в гармонии с марсианской подземной средой. Центральной механикой Blind Descent является система симбиоза, основанная на логике Scavengers Reign: игроки изучают экосистему, используя её ресурсы и взаимодействуя с окружающим миром для выживания и исследования.

Проект поддерживает как одиночный режим, так и кооператив, позволяя вместе с друзьями исследовать темные пещеры и бороться с опасностями. На данный момент доступна демо-версия на Steam, а в дальнейшем игра выйдет в раннем доступе на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X/S. Разработчики планируют около года работы над ранним доступом с регулярными обновлениями, включая расширение сюжета и новые игровые механики.

Blind Descent обещает уникальный опыт выживания в инопланетной подземной экосистеме, где каждая ошибка может стоить жизни, а взаимодействие с окружающим миром становится ключом к прогрессу. Полная версия 1.0 будет включать полностью интегрированный сюжет и все возможности игры.