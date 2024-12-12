Живые актёры в 1-битном мире: Panic анонсировала таинственный проект Blippo+

Компания Panic готовит что-то необычное — компания показала свой новый проект Blippo+. Правда, пока никто толком не понимает, что это такое. Разработчики лишь намекнули, что речь идёт об игре с живым видео и каком-то телешоу с актёрами в 1-битной графике.

Выйдет Blippo+ в Steam, а потом, возможно, и на других платформах — но на каких именно, создатели пока не говорят. Да и саму дату релиза тоже держат в секрете. Вместо этого они просто подшучивают в пресс-релизе: «Может, это очередной стриминговый сервис? И кто вообще за этим стоит?» В общем, пока загадок больше, чем ответов.