Block 17 - анонсирован пиксельный хоррор

Если вам не хватает мрачных 2D-хорроров, которые одновременно и пугают, и давят атмосферой, и дарят интересную историю, то Block 17 из тех игр, что стоит держать на радаре.

Российская инди студия Pixel Fusion Games создают насыщенный экшен-платформер, в котором ретро-пиксели сочетаются с современными визуальными эффектами, а страх - с цинизмом и жёстким юмором.

Марсианская тюрьма, где смерть - не финал, а новая проблема

История начинается довольно буднично: электрика отправляют в марсианскую тюрьму Block 17, чтобы он починил энергосистему. Ничего необычного… пока свет не вырубается, по затылку не прилетает что-то тяжёлое, и герой не приходит в себя среди того, что явно не похоже на людей.

Когда игрок погибает, робот-помощник собирает его обратно, используя ДНК героя. Но процесс далёк от идеального: повреждённые фрагменты заменяются тем, что есть в базе бота. Это дает полезные улучшения и новые способности, но чрезмерное изменение ДНК приводит к окончательной смерти и неприятным побочкам.

Каждое «возвращение» - это и шанс стать сильнее, и шаг к концу.

Атмосфера, которая давит

Несмотря на пиксельную графику, Block 17 не выглядит старомодно.

Тёмные коридоры, динамическое освещение, резкие вспышки от выстрелов, густой мрак, который будто тянется за игроком - всё это создаёт атмосферу живого, дышащего пространства. Комплекс ощущается местом со своей историей, тайнами и тем, что лучше не трогать.

Весь этот мрак разбавляется шуточками на грани, дабы окончательно не свихнуться в этом жутком месте.

История, в которой важно не только выжить, но и понять, что здесь произошло

Block 17 - не просто платформер про стрельбу и прыжки. Авторы стремятся рассказать историю, раскрыть характеры героев и показать живой мир, а не декорации.

На пути вы встретите:

искусственный интеллект, чьи настоящие цели скрыты

разумную биологическую сущность, отчаянно стремящуюся выбраться

редких выживших, которым можно помогать - или опасаться

Ваши решения постепенно определяют, кем станет главный герой и какую сторону он выберет.

Экшен, хоррор и окружение, которое участвует в бою

Хотя игра линейна, в ней хватает секретов и неожиданных моментов.

Сражения жестокие, враги разнообразные, и само окружение - часть геймплея. Вы можете взрывать бочки, ломать ящики, взламывать двери - уровень будто живёт и сопротивляется вместе с врагами.

Демо-версия в разработке

Команда активно работает над проектом, и сейчас ведётся создание демо-версии.

Если вам близка тёмная научная фантастика, нравится пиксельный хоррор и хочется попробовать что-то новое в жанре, обязательно добавьте Block 17 в список желаемого и следите за новостями!