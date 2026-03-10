Blood: Refreshed Supply получит дополнение "Death Wish" и выйдет на Switch 2

Издатели Warner Bros. Games и Atari, а также разработчики Nightdive Studios и Monolith Productions анонсировали бесплатное дополнение «Death Wish» для ретро-шутера Blood: Refreshed Supply. Оно выйдет в марте.
«Death Wish» включает в себя улучшенную графику, новые карты для эпизодов с 1 по 3 и совершенно новый эпизод 4.
Blood: Refreshed Supply уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG. Версия для Switch 2 выйдет в начале 2026 года.
монолиты же закрылись?