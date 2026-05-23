Культовый Blood теперь можно пройти прямо в браузере - фанат выпустил полноценный порт ретрошутера

Пока крупные издатели бесконечно перевыпускают старую классику за деньги, энтузиасты продолжают делать то, чего действительно хотят фанаты. Один из поклонников культового шутера Blood портировал игру прямо в браузер — без эмуляторов и сторонних костылей.

За основу автор взял декомпилированные исходники проекта NBlood и движок eDuke32, после чего всего за несколько дней собрал полноценную браузерную версию. И речь не о каком-то урезанном демо: игрокам доступна полная версия Blood со всеми патчами и двумя дополнениями.

Особенно впечатляет техническая часть. Порт работает нативно в браузере, поддерживает высокое разрешение, современное управление, сохранения и стабильные 60 FPS. Весит всё это около 60 МБ — на фоне современных игр, которые занимают по 100 гигабайт, такой размер выглядит почти фантастикой.

Сам Blood до сих пор считается одним из самых атмосферных шутеров эпохи Build Engine наряду с Duke Nukem 3D и Shadow Warrior. Мрачный хоррор-стиль, безумное оружие и черный юмор сделали игру настоящей классикой 90-х, которую многие до сих пор считают даже интереснее Doom того времени.

Подобные фанатские проекты отлично показывают, насколько живым остаётся ретро-сообщество. И пока официальные ремастеры часто спорят с оригиналами, такие порты позволяют просто открыть браузер и снова окунуться в одну из самых кровавых легенд жанра.

Пока играть можно только здесь, но скоро она появится и на DosZone

