Релиз Blood: Refreshed Supply на Switch 2 назначен на 7 мая - мрачная классика готовится к новым платформам

Blood: Refreshed Supply получит версию для Nintendo Switch 2 уже 7 мая, как объявила студия Nightdive Studios. При этом игра давно доступна на ПК и консолях текущего поколения, так что речь скорее о расширении аудитории, чем о новом релизе.

Это ремастер классического шутера в духе 90-х с лавкрафтовским оттенком: игрок управляет немёртвым стрелком Калебом, который мстит тёмному божеству Чернобогу. Формула проста и агрессивна — много оружия, орды врагов и максимальная ставка на хаос, что сегодня выглядит почти как сознательный протест против «стерильных» современных FPS.

Сильная сторона проекта — атмосфера: от карнавалов до оккультных храмов всё пропитано грязным, но стильным хоррор-экшеном. В сравнении с более выверенными современными шутерами Blood ощущается как возвращение к эпохе, когда игры не боялись быть чрезмерными и даже грубоватыми.

Выход на Switch 2 выглядит логичным шагом: портативность может неожиданно хорошо сочетаться с короткими, насыщенными уровнями ремастера.