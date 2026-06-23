Российский энтузиаст портировал шутер В.И. Ленин - Первая кровь в браузер

Разработчик под псевдонимом Carter54 перенес юмористическую модификацию В.И. Ленин - Первая кровь для классического шутера Blood в веб-браузеры. Игра доступна для запуска на персональных компьютерах с поддержкой современного управления и повышенной частотой кадров.

Портированная версия базируется на известной в СНГ любительской модификации, которая использовала перевод студии Фаргус. Игрокам доступны 4 полноценные кампании, включая Проклятьем заклеймённый, Я убью тебя лодочник, Назад в родной Симбирск и Подвалы Лубянки. Автор проекта сообщил, что процесс переноса оказался сложным из-за технических особенностей сборки. В ходе адаптации пришлось исправить воспроизведение звуковых файлов, устранить неполадки с отображением текстур и настроить поддержку кириллицы.

Браузерная версия шутера получила поддержку высоких разрешений экрана, стабильные 60 кадров в секунду и современную схему управления на базе клавиш WASD. Поскольку стандартные комбинации клавиш в браузерах могут приводить к закрытию вкладок, например, при попытке присесть с помощью сочетания Ctrl+W, раскладка была скорректирована. Для этого действия разработчик назначил клавишу C. Прогресс прохождения автоматически сохраняется в локальном хранилище браузера благодаря интеграции с базой данных IndexedDB.

Этот проект стал частью масштабной работы автора по переносу классических игр. Ранее, 18 июня 2026 года, веб-разработчик запустил единый лаунчер Build Engine Games Web Showcase. В этот сборник вошли браузерные версии 14 классических шутеров на игровом движке Build Engine и 9 дополнений к ним. Среди доступных проектов представлены такие игры, как Duke Nukem 3D: Atomic Edition, Redneck Rampage, Shadow Warrior, Powerslave и оригинальная версия Blood. Все они также адаптированы для работы через стандартный браузер.