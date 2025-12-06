Состоялся выход Blood: Refreshed Supply, обновлённой версии ремастера классического шутера Blood: Fresh Supply

Издатель Atari и разработчик Nightdive Studios объявили о выходе Blood: Refreshed Supply, ремастеринга классического шутера от первого лица от Monolith Productions, известного своей жестокостью и превосходным игровым процессом. Эта версия отличается полностью переработанной графикой и несколькими улучшениями игрового процесса.

Blood: Refreshed Supply предлагает вам роль Калеба — стрелка-нежить, одержимого местью своему бывшему хозяину-демону, Чернобогу. Тёмный бог предал вас и ваших товарищей, уничтожив без всякой видимой причины. Теперь, восстав из могилы, вы ищете ответы и месть, готовые раз и навсегда остановить Чернобога и его кровожадных приспешников.

Вооружённый вилами и другими смертоносными гаджетами, приготовьтесь проложить себе путь через 42 залитых кровью уровня, открывая новое оружие, такое как ракетница, баллончик с краской или напалмовый пистолет, и сражаясь с новыми врагами.

В комплект входит Blood, а также дополнения Plasma Pak и Cryptic Passage. Игра переработана из оригинального исходного кода и включает в себя множество вырезанных и играбельных уровней, концепт-арты, закулисные фотографии и неиспользованные спрайты. Все кат-сцены были переработаны, а искусственный интеллект врагов — переработан. Добавлены погодные эффекты, изначально запланированные, но вырезанные из финальной версии. Также исправлены многочисленные ошибки, остававшиеся неизменными десятилетиями.

Также включены новый сценарий «Костный мозг» (на старте) и сценарий «Жажда смерти» (в будущем обновлении).