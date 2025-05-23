Blood Bowl 3 получит масштабное дополнение: Кхорн выходит на поле

Во время мероприятия Warhammer Skulls студия Cyanide представила новое дополнение для Blood Bowl 3 — на поле выходит команда Кхорна. Эти бойцы в алом доспехе, скорее, собирают черепа, чем очки, но делают это с истинным фанатизмом. Обновление будет доступно с 10 июня и добавит в игру новую фракцию, которая придётся по вкусу поклонникам агрессивной игры.

Команда Кхорна ориентирована на физическое превосходство и разносит соперников на куски при каждом удобном случае. Их особенность — кубики бешенства, позволяющие атаковать дважды подряд. Однако у этого есть и обратная сторона: игрок обязан завершить оба удара, что может привести к опасному положению на поле. Агрессия — сила, но она требует расчёта.

Вместе с новым составом разработчики запустили масштабную распродажу: Blood Bowl 3 можно приобрести со скидкой 60% на всех платформах. А с 29 мая в игровом магазине доступен бесплатный бонус — специальный тренер Кхорна, которого можно добавить в свою команду. Он станет отличной поддержкой даже для самых свирепых игроков — ведь даже воинам Хаоса не помешают пара советов.