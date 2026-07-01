Компания Slitherine Software приобрела права на Blood Bowl у Nacon

Столкнувшись с серьёзными финансовыми трудностями, французский издатель Nacon пытается продать свои студии и часть лицензий, чтобы остаться на плаву. К сожалению, компании не удалось найти покупателя для разработчика Spiders, известного по франшизе Greedfall, которая с тех пор закрылась.

Теперь стало известно, что Nacon рассталась с франшизой Blood Bowl. Это серия фэнтезийных игр об американском футболе, основанных на Warhammer. Франшизу переняла компания Slitherine Software. Эта английская компания разработала множество стратегических и военных игр.

Стоит отметить, что франшизу Blood Bowl продолжит разрабатывать Cyanide Studios. Slitherine заявила, что «продолжает активно поддерживать и расширять Blood Bowl».