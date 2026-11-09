Релиз Warhammer Blood Bowl отложили на начало 2027 года

Хотя точной даты выхода игры не было, Slitherine планировала полноценный релиз обновленной версии фэнтезийного футбола по вселенной Warhammer на 2026 год. Однако после официального заявления на выставке Dominion Days в Берлине планы изменились.

«История этой серии и отзывы, полученные во время последнего плейтеста, укрепили команду во мнении: игру необходимо отполировать до блеска. Разочаровывать фанатов — не вариант», — заявили в Slitherine.

Текущее тестирование всё еще продолжается. В него как раз добавили режим «Арена», где игрокам нужно продержаться 10 матчей подряд без единого поражения, причем свести матч вничью разрешается не более двух раз. Режим проходит в так называемом «формате воскрешения»: в конце каждого матча состав вашей команды полностью восстанавливается до первоначального вида. Никакие улучшения или потери между играми не переносятся, так что лучше сразу собирать максимально сильный ростер.

Также в Slitherine подтвердили, что две новые фракции — Цари гробниц и Бретонния — будут добавлены в базовую версию игры совершенно бесплатно. Более того, все владельцы Blood Bowl 3 получат апгрейд до Warhammer Blood Bowl бесплатно, сохранив доступ ко всем ранее купленным командам и косметическим предметам.