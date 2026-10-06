Warhammer Blood Bowl появилась в Steam - тактический спортивый симулятор получит текстовый перевод на русский язык

Warhammer Blood Bowl появилась на странице Steam, где уже раскрыты основные особенности новой версии тактического спортивного симулятора. Одной из главных новостей для поклонников серии стало то, что владельцы Blood Bowl 3 получат новую игру бесплатно. Кроме того, проект получит текстовый перевод на русский язык.

Warhammer Blood Bowl переносит на ПК обновлённые правила настольной Blood Bowl и расширяет состав доступных команд до 14. Помимо уже знакомых фракций из Blood Bowl 3, в игре появятся Короли Гробниц и Бретонцы. Игрокам предстоит управлять командами, развивать спортсменов, настраивать их внешний вид и выстраивать тактику с учётом особенностей выбранной расы.

Основой матчей останется классический формат 11 на 11, однако разработчики добавят новый режим Rumble Bowl с семью игроками с каждой стороны. Сражения будут проходить на меньшем поле, поэтому свободного пространства станет меньше, а каждое перемещение и столкновение сможет сильнее повлиять на результат встречи.

В игре предусмотрены одиночные матчи против ИИ, онлайн-сражения и полноценная система лиг. Пользователи смогут создавать собственные соревнования, настраивать их правила и постепенно продвигать команду по турнирной лестнице. При этом разработчики обещают сохранить весь контент, который игрок приобрёл в Blood Bowl 3, включая команды и косметические предметы.

Warhammer Blood Bowl предлагает классическую смесь американского футбола, пошаговой тактики и фэнтезийного насилия, где даже идеально подготовленная комбинация может закончиться провалом из-за неудачного броска кубиков. Страница игры уже появилась в Steam, а системные требования при этом остаются относительно скромными: для запуска потребуется минимум 6 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GTX 650 или Radeon HD 7770.