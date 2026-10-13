Warhammer Blood Bowl собрала 12 тысяч заявок на плейтест - демо с двумя новыми командами выйдет в октябре

Издатель Slitherine и студия Cyanide сообщили, что к открытому плейтесту Warhammer Blood Bowl присоединились более 12 000 игроков. Тестирование включает одиночный режим и мультиплеер, а полноценный релиз спортивной стратегии по вселенной Warhammer запланирован на осень 2026 года.

Следующим этапом станет демоверсия, которая выйдет в конце октября. В ней можно будет опробовать две команды — Бретонцев и Царей Гробниц. Разработчики также подготовили переработанный интерфейс с учётом отзывов сообщества Blood Bowl 3, обновили правила в соответствии с последней редакцией настольной игры и добавили режим Rumble с матчами в формате 7 на 7.

Отдельно разработчики предусмотрели бесплатное получение новой игры для владельцев Blood Bowl 3 на PC, PlayStation и Xbox. При переходе сохранятся внутриигровые покупки, включая косметические предметы и приобретённые фракции.

Первый турнир по Warhammer Blood Bowl состоится 7 ноября на Dominion Days — двухдневном стратегическом шоу Slitherine в рамках Games Ground в Берлине.