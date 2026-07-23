Warhammer Blood Bowl станет новой версией жестокого спорта: владельцы Blood Bowl 3 получат игру бесплатно

Компания Slitherine и студия Cyanide объявили дату выхода Warhammer Blood Bowl — новой цифровой адаптации культовой настольной игры во вселенной Warhammer. Проект выйдет осенью 2026 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, а владельцы Blood Bowl 3 получат обновлённую версию бесплатно.

Warhammer Blood Bowl создаётся на основе Blood Bowl 3 и станет масштабным переосмыслением игры. Разработчики обещают сохранить ключевые особенности серии, но сделать игровой процесс более удобным, плавным и доступным для новых игроков. Все ранее приобретённые команды и косметические предметы будут перенесены в новую версию.

Одним из главных изменений станет переход на официальные правила Third Season Edition, актуальные на сентябрь 2025 года. Кроме того, состав доступных команд расширится: в игру вернутся популярные среди фанатов фракции, включая бретонцев и Кемрийских Королей Гробниц.

Помимо обновлённого игрового процесса, Warhammer Blood Bowl получит новый режим Rumble с командами из семи игроков. Он будет рассчитан на более быстрые матчи, но при этом сохранит тактическую глубину классического Blood Bowl.

Перед релизом на ПК разработчики проведут открытое тестирование с демоверсией, выход которой запланирован на конец лета 2026 года. Slitherine и Cyanide рассчитывают превратить проект в долгосрочную платформу, которую будут поддерживать и расширять после выхода.