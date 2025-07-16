Мобильный мятеж: по вселенной "Мятежной луны" вышел кооперативный экшен в духе Diablo

Следующей главой во вселенной «Мятежной луны» от Netflix стал мобильный экшен Blood Line: A Rebel Moon Game. Игра уже доступна подписчикам Netflix на iOS и Android и предлагает взглянуть на провальную сагу Зака Снайдера под совершенно новым углом — в формате кооперативного слэшера с видом сверху.

Разработкой Blood Line занималась студия Super Evil Megacorp в сотрудничестве с Netflix Games и продюсерской компанией Снайдера The Stone Quarry. Игроки оказываются в роли перебежчика, вставшего на сторону восстания на планете Крипта. Их ждут миссии, улучшение снаряжения, сражения с силами Империума — и всё это в духе классических экшен-RPG вроде Diablo.

Перед началом сражений можно выбрать один из четырёх классов: Bannerguard (танк), Evoker (поддержка), Kindred (снайпер) или Forsaken (убийца). Есть и особая фишка — возможность сыграть за восставшего робота Империи по имени Джимми.

По словам Снайдера, идея игры родилась в обсуждении с разработчиками, которые предложили сделать криптян — воинов, ранее служивших Империи, — главными героями. Так появилась история о расколе между культурами и масштабном восстании, угрожающем всей галактике. Сам режиссёр активно участвовал в разработке и признался, что не может оторваться от игры с момента выхода.