Blood Message появится на Summer Game Fest 2026, где могут назвать дату выхода китайского экшена

С момента анонса амбициозного приключенческого экшена Blood Message от студии NetEase Games прошел практически ровно год. Тогда проект громко заявил о себе и ушел в тень, полностью пропустив крупные игровые выставки прошлого сезона. Но теперь ситуация изменилась: после длительного молчания авторы официально подтвердили свое участие в предстоящем геймерском фестивале.

Джефф Кили, ведущий и организатор крупнейшего игрового шоу начала лета Summer Game Fest, официально подтвердил присутствие китайской игры в списке мировых премьер. На своей странице в соцсети X он опубликовал поэтичный тизер:

Барабаны всё ещё гремят со стен. Кровь на лезвии клинка ещё не высохла. Но дорога домой лежит впереди. Blood Message прибудет на Summer Game Fest в прямом эфире уже в эту пятницу.

Разработчики из официального аккаунта игры поддержали интригу коротким сообщением: "Послание уже в пути. Увидимся на SGF". Ожидается, что на мероприятии нам наконец покажут свежие фрагменты реального геймплея и подробнее раскроют особенности истории, в центре которой — мастер боевых искусств, пытающийся раскрыть тайну жестокого заговора в мрачных и кровавых фэнтезийных декорациях, о чем спорили игроки еще со времен дебютного анонса.

Забавно, но за этот анонс Джефф Кили словил немалую порцию хейта часть его аудитории агрессивно упрекает продюсера за спойлеры презентации, заявляя, что весь смысл шоу рушится, когда заранее сливаешь то, «что призвано разогревать слепой хайп на премьере».

Напомним, прошлом году студия обещала выпустить Blood Message во второй половине 2026-го. Тем не менее, учитывая беспрецедентную гегемонию Rockstar Games — грядущий грандиозный запуск Grand Theft Auto 6, застолбивший за собой этот ноябрь, — велика вероятность, что маркетологи NetEase постараются максимально развести графики. Скорее всего, точная дата выхода китайского приключения на ПК, которую вполне могут огласить уже в эту пятницу на презентации, будет тихо сдвинута к самому концу текущего декабря или даже плавно перенесена в пустое от громких релизов окно первых чисел 2027 года. Ждать показа осталось недолго!