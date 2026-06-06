Мрачная осада и первая кровь: на Summer Game Fest показали эффектный трейлер экшена Blood Message

Китайский гигант NetEase Games не обошел стороной летнее мероприятие Summer Game Fest 2026, представив на презентации свой самый амбициозный проект — Blood Message. Это первая полноценная крупнобюджетная одиночная сюжетная игра от этого конгломерата, и свежий трейлер доказал, что студия настроена крайне серьезно.

В рамках шоу зрителям продемонстрировали очень атмосферный и драматичный ролик, наполненный духом безысходности и жестоких средневековых сражений. Судя по диалогам в трейлере, сюжет развернется вокруг кровопролитных войн и отчаянной обороны осажденного города. Протагонист, познавший горечь потерь своих солдат и разрушения дома, сталкивается с превосходящими силами противника. На призывы врагов: «Если не сдадитесь, мы убьем всех!», звучит бескомпромиссный ответ: «Мы клянемся биться до смерти, но не сдадимся!» — ради того, чтобы будущим поколениям детей больше никогда не пришлось бояться потерять свой дом.

Хотя трейлер порадовал отличной постановкой боев на холодном оружии и суровой эстетикой исторического Востока, главная интрига презентации так и осталась нераскрытой — авторы так и не объявили точную дату релиза Blood Message.

Тем не менее, ждать новостей об экшене долго не придется. Студия подтвердила, что игра уже находится в играбельном состоянии и будет доступна профильным журналистам. Это означает, что уже в ближайшие дни в сети начнут появляться первые полноценные разборы чистого геймплея и подробные отзывы прессы.