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Blood Message 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 70 оценок

Мрачная осада и первая кровь: на Summer Game Fest показали эффектный трейлер экшена Blood Message

Gutsz Gutsz

Китайский гигант NetEase Games не обошел стороной летнее мероприятие Summer Game Fest 2026, представив на презентации свой самый амбициозный проект — Blood Message. Это первая полноценная крупнобюджетная одиночная сюжетная игра от этого конгломерата, и свежий трейлер доказал, что студия настроена крайне серьезно.

В рамках шоу зрителям продемонстрировали очень атмосферный и драматичный ролик, наполненный духом безысходности и жестоких средневековых сражений. Судя по диалогам в трейлере, сюжет развернется вокруг кровопролитных войн и отчаянной обороны осажденного города. Протагонист, познавший горечь потерь своих солдат и разрушения дома, сталкивается с превосходящими силами противника. На призывы врагов: «Если не сдадитесь, мы убьем всех!», звучит бескомпромиссный ответ: «Мы клянемся биться до смерти, но не сдадимся!» — ради того, чтобы будущим поколениям детей больше никогда не пришлось бояться потерять свой дом.

Хотя трейлер порадовал отличной постановкой боев на холодном оружии и суровой эстетикой исторического Востока, главная интрига презентации так и осталась нераскрытой — авторы так и не объявили точную дату релиза Blood Message.

Тем не менее, ждать новостей об экшене долго не придется. Студия подтвердила, что игра уже находится в играбельном состоянии и будет доступна профильным журналистам. Это означает, что уже в ближайшие дни в сети начнут появляться первые полноценные разборы чистого геймплея и подробные отзывы прессы.

Мероприятия Трейлеры
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
hamshut

Неужели намечается хоть одна историческая игра без мистики и прочей лабуды с такой красивой графикой?!) Даже не верится)

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